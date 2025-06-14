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陶藝家林明賜夫妻「硘鄉」聯展 裕珍馨大甲三寶文化館登場

2025/06/14 12:42

林明賜向大甲鄉親介紹陶藝作品。（記者張軒哲攝）林明賜向大甲鄉親介紹陶藝作品。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕「想回故鄉展覽。」國內知名陶藝家夫妻林明賜與王秋雪為了潛心創作，幾經搬遷與築窯，從鶯歌搬遷到苗栗火炎山至后里區眉山里，最後落腳苗栗縣大湖鄉。將工作室更名為「晶柴燒」。林明賜與王秋雪夫妻即日起至7月27日於裕珍馨大甲三寶文化館舉辦硘鄉展覽，精采可期。

對林明賜與王秋雪夫妻而言，這是他們首次回到當年學習陶藝的起點，將近40年的創作歷程帶回啟蒙之地。林明賜說，兩人一路從鶯歌到苗栗大湖，親自築窯、搬柴、守火，三天兩夜守候開窯，只為等待土與火交融的作品誕生。「晶柴燒」工作室自2000年成立以來，作品風格樸實耐看，強調實用與美感兼具，每件作品都是歲月、自然與勞動累積的結晶。透過硘鄉，觀眾不僅能欣賞陶藝之美，更能感受創作背後的生活故事與對傳統工藝的執著。

今日開展，林明賜逐一介紹陶藝作品，他強調每一件作品都是一段人生的縮影，也是一種對自然與歲月的致敬。展覽中不僅讓觀眾看見陶藝的質樸之美，更透過每件作品背後的故事，引領觀者思考「創作」與「生活」、「傳統」與「當代」之間的交會。

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