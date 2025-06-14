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聽、見朦朧潮濕的金瓜石 礦工之子吳念真為奈良美智獻聲

2025/06/14 12:26

吳念真為「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」錄製宣傳口播。（文總提供）吳念真為「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」錄製宣傳口播。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「深愛台灣的日本藝術家奈良美智又回來了！台灣十年巡展計劃『跟著朦朧潮濕的一天去旅行』，即將來到我的故鄉瑞芳。」文化總會、奈良美智基金會、台灣電力公司共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」，將於6月28日在台電金水基地正式開展。文總特別邀請出身瑞芳礦工家庭的吳念真，為展覽錄製宣傳口播，帶領民眾透過奈良美智的作品，感受溫暖真摯的台日友情。

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」主視覺。（文總提供）奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」主視覺。（文總提供）

文總表示，吳念真曾多次以瑞芳作為創作背景，從電影《戀戀風塵》、《悲情城市》、《無言的山丘》，到刻劃日治時期礦工生活的《多桑》等，不僅流露對土地的深厚情感，更帶動在地觀光發展，此次吳念真以樸實沉穩的嗓音，邀請大家來到朦朧潮濕的金瓜石，感受奈良美智筆下專屬台灣的溫暖人情。

文總秘書長李厚慶也特別說明，「很榮幸邀請到文總執行委員吳念真導演為展覽錄製宣傳口播，錄音當天，吳念真導演反覆調整語氣與節奏，展現令人敬佩的專業態度，文總團隊也特別走訪瑞芳火車站、黃金瀑布、十三層遺址與陰陽海等地取景拍攝，期待透過聲音和鏡頭，呈現金瓜石獨有的山海記憶。」

「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展期自6月28日至9月28日，將於6月16日中午12點開放線上預約（https://www.accupass.com/event/2505290611475643697950）。

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