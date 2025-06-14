台南影像紀錄人才培訓班：用鏡頭講述城市故事

台南社區影像紀錄人才培訓班今日舉行開訓典禮，培養公民以鏡頭為城市說故事。（南方影像學會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市社區影像紀錄人才培訓班今（14）日開訓典禮，培訓公民以鏡頭說故事、記錄地方文化與生活風景，不僅成為台南影像文化扎根的重要平台，更讓大台南的故事得以透過影像被典藏與再現，成為府城文化持續累積的寶貴資產。

今年課程於4月中旬開放報名，吸引超過50位來自不同領域與年齡層的民眾踴躍投件。經課程團隊審核與討論，最終錄取30位學員，其中不乏新手與具基礎經驗的創作者。這些來自各行各業、擁有多元生命經歷的學員，將在為期3個月的密集課程中，學習影像敘事與實務操作，以紀錄短片完整呈現他們眼中的台南樣貌。

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南市府參議黃耀國表示，課程長達73小時，時間大多安排在平日下班後及假日，學員們願意在繁忙之餘，甚至犧牲休息時間投入學習，這份對影像創作的熱情與投入，令人感動。無論是單獨參加或與好友一同報名，希望大家在交流與實作中為自己及這座城市留下一段珍貴的記憶與見證。

計畫主持人林皓申表示，課程不僅教會大家拍攝技巧，更重要的是提供一個交流、激盪觀點的平台。來自不同背景的學員，帶來各自的故事與視角，彼此碰撞出的火花，往往能打造出最觸動人心的影像。

市府新聞及國際關係處表示，社區影像培訓班自2011年與南方影像學會合作開辦以來，今年邁入第14年，已培訓數百位影像紀錄的素人創作者，並累積超過百部記錄台南在地人事物的作品。課程內容涵蓋影像理論、敘事結構、拍攝技巧與後製剪輯，並以分組方式進行主題發展，協助學員逐步完成紀錄片創作。今年參與學員所關注題材十分多元，涵蓋家族情感、地方文化、產業轉型及地景變遷等面向，作品預計9月初公開發表。

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