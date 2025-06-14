結合「百大文化基地」 螢火蟲電影院點亮南部與離島

台南生活美學館「2025螢火蟲電影院」巡迴播映場次。（台南生活美學館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館推出「2025螢火蟲電影院」，將於7月4日至11月22日展開南部及離島地區（澎湖、金門）巡迴，放映12場免費國片，讓民眾有機會親近電影藝術，感受台灣電影的動人魅力。

台南生活美學館表示，「螢火蟲電影院」長年致力將優質國片帶入南台灣各地鄉鎮社區，今年呼應文化部推動的「百大文化基地」政策，特別選定金門古崗學校與嘉義市舊監更生島兩處具歷史價值與文化意涵的基地進行放映，讓電影在文化場域中點亮社區活力，也為地方注入新的文化動能。

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今年「螢火蟲電影院」結合「百大文化基地」，嘉義市舊監更生島是巡映地點之一。（擷自文化部「文化地圖」）

影片包括動畫電影《八戒》與《妖怪森林》、呈現文明與土地對話紀錄片《種土》、追溯台灣藝術大師楊英風傳奇人生《我父英風》、黑色幽默喜劇《導演你有病》、驚悚懸疑的心靈劇情片《鬼才之道》以及探討性別平權與愛的《春行》，場場精彩。

巡演放映地點則包含澎湖縣鼎灣、澎湖縣湖東村、嘉義縣民雄大明殿與忠義元帥廟、嘉義市舊監更生島及中正公園、高雄市旗山武德殿廣場、屏東縣內埔心傳租書社、南市官田拔林流域文化工作站、金門縣瓊林苑與古崗學校廣場，壓軸回到台南生活美學館。

「螢火蟲電影院」為文化部年度重點計畫，透過縣市巡迴放映，將國片深入台灣各地社區。同時結合在地社群力量，精心挑選符合社區文化氛圍與關注議題的影片，讓民眾有機會親近電影藝術，認識多元觀點，激發社區對話與共鳴。詳情可上台南生活美學館官網查詢。

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