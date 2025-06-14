首屆馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節 我國與德國、印尼受邀表演

首屆「馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節」，包括馬來西亞、台灣、德國及印尼共4國約有800名青少年參與，台北市景美女中樂旗樂受邀參加，自Covid-19疫情以來，睽違6年再次踏上國際舞台。 （景女家長會長林愛婷提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕首屆「馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節」，包括馬來西亞、台灣、德國及印尼共4國約有800名青少年參與，台北市景美女中樂旗樂受邀參加，自Covid-19疫情以來，睽違6年再次踏上國際舞台。

馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節於6月14日至16日在霹靂州太平市舉行，是一場音樂、青春與文化交流的盛典。景女樂旗隊學生們在平均攝氏33度C下，展現黃衫女孩音樂實力與團隊精神，以音樂節奏為語言，輔以旗隊優美的肢體動作，為台灣發聲。

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首屆「馬來西亞太平國際青少年行進樂隊節」，包括馬來西亞、台灣、德國及印尼共4國約有800名青少年參與，台北市景美女中樂旗樂受邀參加，自Covid-19疫情以來，睽違6年再次踏上國際舞台。 （景女家長會長林愛婷提供）

行進樂隊節活動場地包括太平歷史廣場與太平湖公園等多個場地，今年是太平建市151週年，樂隊節也是太平市去年150周年慶祝活動的延續，透過國際樂隊同台演出，加深文化交流，主辦方也藉此推廣太平成為藝文觀光城市，德國隊伍於太平湖畔進行公開彩排，吸引大量市民觀看，氣氛熱烈 。

台北市高中聯合會總會長、景美女中家長會會長林愛婷表示，在國際行進樂隊節中，來自各國的行進管樂隊齊聚一堂，透過音樂與節奏交流文化、深化友誼，景女樂旗隊除進行精彩表演，亦參與多項互動活動與文化導覽，體驗馬來西亞的藝術風貌與多元文化，而這次出國表演，對景女樂旗隊意義非凡，不只是舞台上的展演，更是學習與成長的重要歷程。

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