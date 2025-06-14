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師法自然 蔡榮文油畫個展新營文化中心6/15開幕

2025/06/14 19:30

蔡榮文作品〈向台灣建築致敬〉描繪破舊紅磚牆與老屋，背景雜草叢生，蘊含時光痕跡。（新營文化中心提供）蔡榮文作品〈向台灣建築致敬〉描繪破舊紅磚牆與老屋，背景雜草叢生，蘊含時光痕跡。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕「師法自然」蔡榮文油畫個展正在台南新營文化中心展出至6月29日，明天（15日）開幕，蔡榮文展出46件作品，以寫生捕捉嘉南地區山水、花語、鄉情與稻香，讓觀眾感受藝術家畫筆下的自然詩意與生命律動。

蔡榮文擅長寫實油畫創作，遊歷如烏山頭、曾文水庫、西口小瑞士等地進行寫生，以細膩筆觸捕捉山水之間的光影變化與大自然的生機。在「山水有情篇」，他描繪山與水的永恆對話；「繁花似錦篇」中，他畫玫瑰、木棉、荷花與油菜花躍然紙上；「戀戀鄉情篇」則展現土角厝殘牆與歷史建築的厚重之美；「稻鄉情懷篇」描繪嘉南平原黃金稻穗隨風搖曳的豐收景象。作品忠實記錄自然景觀，更融入藝術家對家鄉與土地的深厚情感。

新營文化中心指出，蔡榮文這次展覽以「師法自然」為題，探索自然與藝術的互動關係，傳達對大地的敬意與感悟。其作品延續宋代「格物致知」的精神，讓畫作不僅是視覺的美感體現，更是一場心靈的沉澱與共鳴，值得觀眾細細品味。

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