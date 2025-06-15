台灣戲曲學院赴德國展開藝術文化交流 台德學生將攜手演出

21位國立台灣戲曲學院師生，在教務長張旭南及民藝系副主任彭書相帶領下，第三度前往德國參與「劇藝無限」，展開為期17日的交流活動。（台灣戲曲學院提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣戲曲學院師生，參與由德國公益協會 「文化結」主辦，凌華教育基金會協辦「2025劇藝無限」體驗營國際交流活動，將走入2所德國中學（萊茵台北中文學校及Erasmus文理中學），展開藝術文化工作坊交流活動，並與當地學生攜手創作與登台演出，透過戲曲、肢體與視覺藝術，台灣和德國學生共同演繹文化的流動與融合。

台灣戲曲學院校長李揚表示，學生連年參與「劇藝無限」前往德國，將台灣特有的戲曲文化及民俗技藝帶給當地民眾，深獲好評，今年更深入走入校園與當地高中生互動交流，讓戲曲進一步深耕國際校園，也開拓該校學生的國際交流機會，期待未來有更多國際演出及合作機會。

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國立台灣戲曲學院師生，參與由德國公益協會 「文化結」主辦，凌華教育基金會協辦「2025劇藝無限」體驗營國際交流活動，行前舉辦公演。（台灣戲曲學院提供）

戲曲學院京劇學系、民俗技藝學系及戲曲音樂學系學生應邀，在教務長張旭南及民藝系副主任彭書相帶領下，21位師生第三度前往德國參與「劇藝無限」，展開為期17日的交流活動。

張旭南表示，除了與德國當地學校進行文化藝術交流外，重頭戲包括參與6月21日在 Grevenbroich市中心廣場舉行的文化節「劇藝無限」演出，活動由該市政府主辦，集合近50個社團、學校及文化組織參與，現場並將設文化互動區，展示象棋、麻將、摺紙、扯鈴、戲曲服飾試穿、臉譜彩繪等傳統戲曲工作坊，戲曲學院學生也將前往姊妹校布魯塞爾馬戲藝術高等教育學校參訪交流。

凌華教育基金會董事長倪寒芬表示，戲曲學院的學生承載遠赴德國進行文化外交的驕傲與使命，此行規劃將參加當地2所學校活動，也將拜會駐德國台北代表處法蘭克福辦事處處長羅美舜，並將有德國三座城市的市長熱情接待。

台灣戲曲學院也舉辦行前公演，匯集京劇、武術、雜技與音樂等多元表演形式，展現傳統藝術的多樣風貌與創新融合，由京劇「將士英豪」揭開序幕，接續有舞旗、舞鈴、雜耍雪茄盒、特技之環、足尖蹬傘、轉毯、大武術等結合力與美的肢體表演，以及京劇經典劇目「美猴王‧鬧龍宮」，二胡「查爾達斯」精采演奏。

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