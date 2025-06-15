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（影音）守護台南牛稠子遺址自然生態 地方民眾連署

2025/06/15 17:48

民眾響應守護台南仁德牛稠子遺址連署。（記者劉婉君攝）民眾響應守護台南仁德牛稠子遺址連署。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德區成功里虎山農場牛稠子遺址，市府經文資審議後，將仁德文華路二段以東納入指定考古遺址，以西則為疑似考古遺址，地方今（15）日發起連署，爭取一併納入，以守護當地的自然生態。

上百位民眾今天上午聚集在仁德虎山國小後方的森林，一起參與「守護牛稠子遺址」連署行動，隨後並繞行遺址範圍，宣示守護當地自然生態。

台南仁德成功里發起守護牛稠子遺址行動。（記者劉婉君攝）台南仁德成功里發起守護牛稠子遺址行動。（記者劉婉君攝）

仁德成功里長鄭晴而表示，牛稠子遺址為距今3500年至4000年前的文化遺址，如果西側沒有納入遺址區，保護強度不夠，未來將可開發，屆時小森林等自然生態可能消失，因此發起連署活動，號召里民一起守護。

不少民眾說，這麼好的地方，一定要守護下來；還有父母帶著孩子一起響應，指出平時就常會帶孩子到小森林裡散步、運動，覺得守護行動很有意義。立委陳亭妃、王定宇、市議員吳禹寰，陳怡珍也到場支持。

民眾繞行台南仁德文華路西側的牛稠子遺址範圍，宣示守護。（記者劉婉君攝）民眾繞行台南仁德文華路西側的牛稠子遺址範圍，宣示守護。（記者劉婉君攝）

台南市文化局主秘林喬彬表示，文華路西側的台糖用地人造林部分，不劃入指定遺址範圍，主要是審議會依據先前所完成之內涵調查研究成果所做的決定，就遺址內涵豐富的核心範圍（文華路東側），指定為法定考古遺址；文華路西側因過去人為開發對於遺址擾動破壞較明顯，文物存留狀況不若東側，故維持為疑似考古遺址。

他強調，無論是指定考古遺址或者疑似考古遺址，於遺址範圍內或者遺址敏感區內的開發，都會受到文資法的相關規範。

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