苗縣客家圓樓動靜態演出 邀民眾感受客家與傳統戲曲文化

苗栗縣後龍鎮客家圓樓內安排動、靜態活動，邀民眾體驗客家與傳統戲曲文化。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局即日起至11月30日於客家圓樓2樓舉辦「行藝如歌-戲曲大師的身影與風華」展覽，展出黃鳳珍、王慶芳、彭繡靜等3位戲曲國寶藝師精采的傳藝故事與藝術成就，並規劃5場次工作坊活動，1樓展演廳即日起至7月的週休二日下午安排客家八音及流行歌曲等演出，透過動靜態活動，邀請民眾一起感受客家及傳統戲曲文化。

苗栗縣後龍鎮客家圓樓一樓表演廳，安排客家流行歌謠演出。（記者張勳騰攝）

苗縣府文化觀光局指出，6至10月規劃五場次融合表演欣賞與互動體驗的工作坊，有適合親子互動體驗的彩繪活動，分別為7月12日「撥浪鼓臉譜彩繪」及8月16日「戲曲扇彩繪」，結合視覺美感與傳統意涵，創作屬於自己的文化工藝作品，留下美好紀念。

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此外，規劃3場傳統戲曲表演體驗，9月14日邀請榮興客家採茶劇團帶領體驗「客家戲曲」、9月20日苗栗陳家班北管八音團的「客家八音」及10月18日由慶美園亂彈劇團的「亂彈戲曲表演」，引領觀眾現場體驗唱腔、身段與節奏，感受戲曲的身體語言與傳統技藝的魅力。

苗栗縣後龍鎮客家圓樓一樓表演廳，安排客家流行歌謠演出。（記者張勳騰攝）

在圓樓一樓表演廳，即日起至7月底的每週六、日下午2點至3點安排常態性演出，安排客家民族舞蹈、客家流行歌舞、歌謠、國樂、兒童與青少年客家流行爵士樂、客家八音班、採茶戲、兒童客家陶笛等演出，現場充滿濃濃的客家風情。

相關課程免費，但需繳交保證金300元（現場報到時辦理退費），於每場次前2週開放線上報名，名額有限，額滿為止，相關訊息可上苗栗縣政府文化觀光局官網或上Facebook「貓裏藝文」粉絲專頁查詢。

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