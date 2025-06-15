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第88屆《臺陽美術特展》登場 首站高市文化中心展至6/24
台灣歷史最悠久的第88屆《臺陽美術特展》，首站即日起在高市文化中心至真堂盛大展出。（臺陽美術協會提供）
〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣歷史最悠久的第88屆《臺陽美術特展》，首站即日起在高市文化中心至真堂盛大展出，臺陽美術協會特別出版《臺陽九十大事記》，將90多年來的發展歷程與珍貴資料完整呈現。
臺陽美術協會1934年創立至今，已走過91年歲月，創會會員包括陳澄波、楊三郎、李梅樹、廖繼春、李石樵、顏水龍、陳清汾及日人立石鐵臣，作為台灣歷史最悠久、持續舉辦展覽時間最長的美術團體，臺陽展不僅是藝術創作的舞台，更是見證台灣現代美術發展的里程碑。
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《第88屆臺陽美術特展》金牌獎/鄭世璠獎：鍾長青《夜幕低垂》（雕）。（臺陽美術協會提供）
這屆展覽包含會員、預備會員、顧問和名家邀請共93件，徵件比賽得獎作品43件，共計展出136件作品，涵蓋油畫、膠彩、墨彩、水彩、版畫、雕塑等領域。 臺陽美術協會理事長賴武雄表示，這屆創作者涵蓋老中青，各自闡釋不同的美學角度，有不同的創作思考理念，表現出強大的創作能量，相互交流，彼此切磋，擦撞出創作火花，每年臺陽展均成為年度藝壇璀璨風華。
他說，一個歷史最悠久的美術團體，長年的誠摯熱忱耕耘、同心協力付出，自然成就了對台灣美術界相當大的影響力，期能為建構本土藝術文化的主體性而努力。
《第88屆臺陽美術特展》銀牌獎/國泰世華典藏獎：張綺舫《港口船影》（油）。（臺陽美術協會提供）
值得一提的是，本屆「楊三郎獎」頒發給已故藝術家陳輝東老師，由其女兒陳香吟代表領獎，這份榮耀不只是對個人藝術生涯的肯定，更體現臺陽對藝術精神傳承的珍視，另臺陽美協也特別出版《臺陽九十大事記》，將90多年來的發展歷程與珍貴資料完整整理，賴武雄期許站在傳承台灣美術史的立場，希望能讓這個本土歷史最長久的美術團體，爭取到一點點自身的回溯與表述空間。
第88屆臺陽美術特展銅牌獎/陳銀輝獎：李叔珍《印象花園》（墨） 。（臺陽美術協會提供）
第88屆臺陽展首站在高市文化中心至真堂一、二、三館展至6月24日後，將移展嘉義市文化局、台中市大墩藝廊。
第88屆臺陽展徵件比賽獲獎名單
金牌獎/鄭世璠獎：鍾長青（雕）。
銀牌獎/國泰世華典藏獎：張綺舫（油）。
銅牌獎/陳銀輝獎：李叔珍（墨）。
優選獎/林國治獎：林振豪（油）。
優選獎：楊惠安（油）、賴楚穎（膠）、蘇慧堅（水）、高春英（版）。
油畫部入選獎：蔡綉滿、卓美黛、劉婷瑟、許秀玟、蔡文彰、孫玉惠、張于芳、張杏熙、馬夢珩、范姜明華、劉美伶、李靆霞、巫靜盈、黃水順、徐美鈴、吳嘉倩、陳顯章。
膠彩部入選獎：甘錦城、蔡惠娟、林佩玲、張寶梅、廖庭玉。
墨彩部入選獎：吳啟維、劉碧娟、童清山、廖麗雲。
雕塑部入選獎：洪銘倫、趙世賢、陳鋒疄、郭兆洲、余清耀。
水彩部入選獎：葉照妃、陳志盛、廖洛瑤。
版畫部入選獎：蘇智偉。
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