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停辦5年 台南新化楊逵文學紀念館慢跑活動將復辦

2025/06/15 17:59

楊逵文學紀念館館慶代表性活動「大家來慢跑」中斷5年，將於10月復辦。（記者劉婉君攝）楊逵文學紀念館館慶代表性活動「大家來慢跑」中斷5年，將於10月復辦。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣文學家楊逵生前喜愛慢跑，台南市新化區楊逵文學紀念館自2005年開館起，每年10月館慶時都會舉辦「大家一起來慢跑」活動，發揚楊逵追求民主自由與和平的精神，吸引許多民眾參加，但2020年因疫情停辦後，迄今已中斷5年，新化區長李義隆表示，今年已確定將復辦。

新化區公所希望向文化部爭取經費，於明年啟動楊逵文學紀念館整建工程。（記者劉婉君攝）新化區公所希望向文化部爭取經費，於明年啟動楊逵文學紀念館整建工程。（記者劉婉君攝）

楊逵文學紀念館今年將迎來創館20週年，李義隆表示，復辦「大家一起來慢跑」活動，是許多新化人的期待，區公所已決定將於10月館慶時復辦，並已與多名在地意見領袖召開座談會。

李義隆指出，除了原有的慢跑及健走，還將加入自行車與繪畫活動、小鎮市集等，繪畫活動主題將包括楊逵相關主題以及災防、性平等議題。

另外，開館迄今已20週年的楊逵文學紀念館，內部部多設施已老舊，因此公所也計畫向文化部爭取經費整建，並請台南市立博物館提供協助，希望與金馬影帝歐威紀念館進行整體的改善，目前正在規劃中，期能獲得文化部的支持，於明年動工。

楊逵曾以小說〈送報伕〉入選日本東京文學評論「第2獎」，作品「壓不扁的玫瑰」（原名春光關不住）也曾收錄在國中國文課本，他曾提出「不為冠軍，不為人上人，跑向自由民主和平快樂的新樂園」理念，楊逵文學紀念館舉辦的慢跑活動，即承襲其精神。

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