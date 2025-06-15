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陳水林金工創意展台南開展 賦予茶文化藝術生命

2025/06/15 18:02

「陳水林金工創藝展」今日台南文化中心第1藝廊舉行開幕式，台南市長黃偉哲出席，表達對南市藝術創作與工藝發展的重視。（台南市政府提供）「陳水林金工創藝展」今日台南文化中心第1藝廊舉行開幕式，台南市長黃偉哲出席，表達對南市藝術創作與工藝發展的重視。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕「陳水林金工創藝展」今日台南文化中心第1藝廊舉行開幕式，展期至6月29日，台南市長黃偉哲出席，表達對南市藝術創作與工藝發展的重視。

黃偉哲致詞表示，肯定陳水林50餘年深耕於金工藝術，此次展出的茶器作品以黃金與銀原料製作，樣式獨特且精緻，邀民眾前往欣賞，感受台灣藝術之美。

「陳水林金工創藝展」今日台南文化中心第1藝廊舉行開幕式，台南市長黃偉哲出席，表達對南市藝術創作與工藝發展的重視。（台南市政府提供）「陳水林金工創藝展」今日台南文化中心第1藝廊舉行開幕式，台南市長黃偉哲出席，表達對南市藝術創作與工藝發展的重視。（台南市政府提供）

黃偉哲今天特地走訪展場，細細欣賞每件作品，並讚賞陳水林老師在創意雕工領域的深厚造詣。

黃偉哲說，陳水林的作品屢屢於全台展覽中獲獎，其工藝創作擁有極高的藝術水準與文化內涵，此次在台南文化中心展出，實屬難得。

文化局表示，陳水林老師長年致力於金工創作，將黃金、銀、翠玉、瑪瑙與黑檀等高級材質，透過精湛技藝轉化為質感獨具的茶器作品，不僅彰顯傳統工藝之美，更賦予茶文化新的藝術生命，市府未來也將持續支持藝文活動與創作者，打造台南成為文化與創意並進的城市。

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