詩人鄭愁予傳於美國辭世 享耆壽91歲

詩人鄭愁予傳於13日在美國辭世，享耆壽91歲。（資料照，記者蘇孟娟攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「我達達的馬蹄是美麗的錯誤……」，以〈錯誤〉一詩享富盛名的詩人鄭愁予，傳於美國時間6月13日凌晨4時辭世，享耆壽91歲。

鄭愁予本名鄭文韜，1933年出生於山東，根據台灣文學館的資料，鄭愁予於1949年來台，畢業於中興大學（現台北大學）統計學系，1968年赴美攻讀美國愛荷華大學藝術碩士。曾任美國愛荷華大學東方語文系講師、耶魯大學東亞語文學系教授、《聯合文學》社長、美國耶魯大學終身駐校詩人及榮休教授、中國青年寫作協會總幹事。2005年6月24日落籍金門，成為金門技術學院閩南文化研究所兼任教授及香港大學文學院名譽教授。

鄭愁予創作文類以詩為主，充滿異地浪子的心聲，以細緻的詩風綻放豐滿的情感，瘂弦曾評：「鄭愁予的名字是寫在雲上，他那飄逸而又矜持的韻緻，夢幻而又明麗的詩想，溫柔的旋律，纏綿的節奏，與貴族的、東方的、淡淡的哀愁的調子，這一切造成一種魅力，一種雲一般的魅力」。

鄭愁予曾獲時報文學獎、國家文藝獎新詩獎、中國文藝協會文藝獎章、救國團青年文藝獎。據《鏡傳媒》報導，親友證實鄭愁予已於美國時間6月13日凌晨4時辭世，耆壽91歲。作家初安民也透過臉書表達哀痛。

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