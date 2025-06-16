自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

梵志登率長榮交響樂團全台巡演 6/27新竹再現馬勒榮光

2025/06/16 14:25

長榮交響樂團今年邀指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家。（長榮交響樂團提供）長榮交響樂團今年邀指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家。（長榮交響樂團提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮交響樂團（ESO）今年起邀世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家，並率樂團全台巡演，6月27日、28日將在新竹、基隆舉辦「曠世回聲音樂會」。被譽為馬勒最佳代言人的梵志登，將帶來馬勒第一號交響曲「巨人」，並邀世界知名鋼琴家阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）演繹莫札特作品。

世界知名鋼琴家阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）將在「曠世回聲」音樂會中演繹莫札特第24號鋼琴協奏曲。（長榮交響樂團提供）世界知名鋼琴家阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）將在「曠世回聲」音樂會中演繹莫札特第24號鋼琴協奏曲。（長榮交響樂團提供）

古典樂壇年度盛事「馬勒音樂節」日前在阿姆斯特丹落幕，演出場地正是百年前馬勒曾數次登場指揮的阿姆斯特丹皇家音樂廳。梵志登受邀帶領芝加哥交響樂團演出其中兩場，佳評如潮。

梵志登曾說「馬勒的音樂早已融入我的DNA」，其對馬勒作品獨樹一幟的理解與詮釋，來自早年於阿姆斯特丹皇家音樂廳管弦樂團擔任首席期間，與伯恩斯坦（Leonard Bernstein）、海汀克（Bernard Haitink）、蕭提（Georg Solti）等指揮大師共演的經歷。

錯過馬勒音樂節的台灣樂迷不需遺憾，梵志登將會帶領長榮交響樂團原音重現。他將攜手第64屆布索尼國際鋼琴大賽冠軍阿森尼．穆恩，獻上莫札特C小調第24號鋼琴協奏曲。這也是阿森尼．穆恩首次來台演出。

長榮交響樂團「曠世回聲—梵志登、穆恩與ESO音樂會」6月27日晚間7時30分新竹市文化局演藝廳音樂廳、6月28日晚間7時30分基隆表演藝術中心登場。購票詳情見長榮交響樂團官網或OPENTIX兩廳院售票系統。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應