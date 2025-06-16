梵志登率長榮交響樂團全台巡演 6/27新竹再現馬勒榮光

長榮交響樂團今年邀指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家。（長榮交響樂團提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕長榮交響樂團（ESO）今年起邀世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任駐團藝術家，並率樂團全台巡演，6月27日、28日將在新竹、基隆舉辦「曠世回聲音樂會」。被譽為馬勒最佳代言人的梵志登，將帶來馬勒第一號交響曲「巨人」，並邀世界知名鋼琴家阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）演繹莫札特作品。

世界知名鋼琴家阿森尼．穆恩（Arsenii Moon）將在「曠世回聲」音樂會中演繹莫札特第24號鋼琴協奏曲。（長榮交響樂團提供）

古典樂壇年度盛事「馬勒音樂節」日前在阿姆斯特丹落幕，演出場地正是百年前馬勒曾數次登場指揮的阿姆斯特丹皇家音樂廳。梵志登受邀帶領芝加哥交響樂團演出其中兩場，佳評如潮。

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梵志登曾說「馬勒的音樂早已融入我的DNA」，其對馬勒作品獨樹一幟的理解與詮釋，來自早年於阿姆斯特丹皇家音樂廳管弦樂團擔任首席期間，與伯恩斯坦（Leonard Bernstein）、海汀克（Bernard Haitink）、蕭提（Georg Solti）等指揮大師共演的經歷。

錯過馬勒音樂節的台灣樂迷不需遺憾，梵志登將會帶領長榮交響樂團原音重現。他將攜手第64屆布索尼國際鋼琴大賽冠軍阿森尼．穆恩，獻上莫札特C小調第24號鋼琴協奏曲。這也是阿森尼．穆恩首次來台演出。

長榮交響樂團「曠世回聲—梵志登、穆恩與ESO音樂會」6月27日晚間7時30分新竹市文化局演藝廳音樂廳、6月28日晚間7時30分基隆表演藝術中心登場。購票詳情見長榮交響樂團官網或OPENTIX兩廳院售票系統。

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