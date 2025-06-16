再現古風 台南社大「府城300」公民畫展開展

台南社大策畫「府城300：以畫築城」公民畫展，展現台南歷史城門的風華與記憶。（台南社大提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕為呼應「府城建城300年」紀念活動，台南社區大學特別策畫「府城300：以畫築城」公民畫展，由美學教師張駿業帶領各繪畫班級的學員共同參與，透過歷史考察、分組創作與油畫詮釋，展現台南歷史城門的風華與記憶。展覽即日起在南市中西區信義街25號 「埕南25」展出，展期至9月22日。

張駿業表示，社大教師與一般美術老師最大的不同，在於需結合公共議題與在地認同。他們的目標不是培養畫家，而是讓社區居民能透過藝術重新認識台南。城門靠眾志成城、一磚一瓦建起來，他們則是用畫筆築城、用行動凝聚彼此。

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台南社大表示，這場不同以往的課程，歷時一學期籌備，結合美術創作與歷史研究，讓學生不僅是描繪者，更成為文化的重建者。學員們分為9組，各自認養一道古城門，從文獻查詢、現地踏查，到立體模型製作與畫作上色，最終以厚紙板結合畫布與油彩，打造出風格各異的歷史場景。歡迎想重溫古城門故事的市民蒞臨觀展，寫下對城區保存的建議。

學員陳美惠分享，她雖非台南人，卻在課程中找到了與城市連結的方式，他們畫的是大南門，特別加入花市元素，讓城門更繽紛。另一位熱愛古蹟的學員莊琇文則說，雖然外出寫生很辛苦，但在實地觀察中，看見城市不同的面貌，是難得的經驗。

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