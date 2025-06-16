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首座校園博物館！開箱黃土水「少女」胸像

2025/06/16 14:37

太平國小博物館正式開幕，北市長蔣萬安（左4）、文化部長李遠（左5）出席開幕儀式（記者孫唯容攝）太平國小博物館正式開幕，北市長蔣萬安（左4）、文化部長李遠（左5）出席開幕儀式（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕耗時3年精心籌備，太平國小博物館成為全台首座「校園藝術生態博物館」，今（16）日舉行盛大開幕儀式，文化部長李遠、台北市長蔣萬安、總策畫北師美術館創辦人林曼麗等人為「黃土水藝術家專室」揭幕，開箱黃土水的《少女》胸像、《男嬰》等珍貴雕刻作品。太平國小博物館將在7月3日正式對外開放，當天適逢台灣首位雕刻藝術家黃土水130歲冥誕紀念日，別具深刻紀念意義。

黃土水珍貴作品「男嬰」。（記者孫唯容攝）黃土水珍貴作品「男嬰」。（記者孫唯容攝）

知名雕刻家黃土水在日本東京美術學校（今為東京藝術大學），畢業時創作出大理石《少女》胸像，成為黃土水最知名的作品之一，1920年捐贈給母校大稻埕公學校，也是現今的台北市太平國小後，2020年於北師美術館「不朽的青春－台灣美術再發現 」展出，轟動一時；2022年北師美術館創辦人林曼麗，號召各界包括太平國小校友、王道銀行榮譽董事長駱錦明和許多設計團隊進駐太平國小，將舊的蒸飯室改造成為太平國小博物館。

開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像。（記者孫唯容攝）開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像。（記者孫唯容攝）

蔣萬安表示，讓太平國小博物館能夠誕生，讓更多孩子對美學教育及台灣這片土地有更深入的了解，感謝各界支持，藝術家黃土水不僅是太平校友，也是早期台灣首位赴日本學美術的重要大師，自己每次到大同區都相當開心，由於大同區不僅有古都風華，太平國小藝術生態博物館更具體展現老城區傳承的歷史，太平國小也富深厚人文底蘊。

文化部長李遠表示，他去年夏天陪著黃土水的《甘露水》回到母校東京藝術大學，今年夏天又再次在黃土水的母校看見《少女》胸像，內心非常感動，他來到文化部任職後有2個願望，一項是文化向下扎根，另一個是建立台灣各地文化基地，「看到太平國小博物館，好像這兩個都滿足了。」

李遠表示，在太平國小博物館裡，平整及圓潤的磨石子及相思木地板、融合稻米土地顏色的牆壁、抬頭看見百年玉蘭花的綻放、四面通透的玻璃窗看出去的校園，正見證了最近日、韓矚目的「臺灣感性」；太平國小融合了生態、美學、教育，也乘載了臺灣的歷史，更具備一個文化基地的重要精神，希望有一天能在《少女》胸像的旁邊，跟太平國小的孩子們一起上一堂課、編一個故事，最後共同創作一本繪本，「這是我的願望」。

太平國小博物館將致力延續黃土水精神，如今《少女》胸像回歸母校，延續扎根百年教育日常。林曼麗認為，這樣一座融入校園的博物館，「教育性是最重要的目的」，從專業性出發回歸最終目的「教育」，不僅能與太平國小的校園課程結合，也能融入周邊校園，太平國小博物館將成為典範。

太平國小博物館除了有美術作品，同時結合校園生態，館外有學生每日照料的田園，館內有相思木打造的學習平台，開館特展主題為「黃土水與孩子們」，串聯3個子題「黃土水身邊的孩子們」、「黃土水創作的孩子們」，以及「《少女》胸像與太平國小的百年情誼」，爬梳藝術家創作生涯中「孩子」的多重面貌。

「黃土水專室」則由舊蒸飯室改建而成，為《少女》胸像雕塑的常設展間，牆面採圓潤泥牆設計，營造如「土角厝」般質感，室內設有相思木打造的學習平台，自然光從玉蘭花樹梢灑落，映照胸像細膩的造形與紋理，而步出專室，可見一小方仿三合院「埕」的戶外工坊，重現黃土水雕刻大理石的工作場景，未來學生也能在戶外工坊進行捏陶等課程，落實扎根文化教育。

林曼麗也說明，太平國小藝術生態博物館將採預約參觀，明天起開放預約，採取線上實名制報名，每週二、四、六開放一般預約民眾，將開放100位名額，而一、三、五將接受特別預約的專場，將會有特別導覽，7月3日起開放參觀。

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