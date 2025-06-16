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打造高雄客家文化新亮點 盤花公園年底啟用

2025/06/16 14:56

市議員張博洋（中）考察盤花公園工程進度，盼未來打造為都會客家文化新亮點。（記者葛祐豪攝）市議員張博洋（中）考察盤花公園工程進度，盼未來打造為都會客家文化新亮點。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於高雄市三民區的盤花公園，整建工程進度已逾65%，預計今年9月完工、年底啟用；市議員張博洋建議打造為都會客家文化新亮點，客委會表示未來會舉辦客家文化系列活動、文創市集等。

盤花公園增植75株喬木、4萬6千多株灌木。（記者葛祐豪攝）盤花公園增植75株喬木、4萬6千多株灌木。（記者葛祐豪攝）

盤花公園昔稱抽三民一號公園，面積廣達4.5公頃，整建工程於去年6月動工，總經費7700萬（市府自籌1200萬、中央補助6500萬），除改善原三民一號公園土壤嚴重鹽化問題，同時融入客家傳統五花九香的「盤花」文化。

盤花公園整建工程進度已逾64%，預計今年底啟用。（記者葛祐豪攝）盤花公園整建工程進度已逾64%，預計今年底啟用。（記者葛祐豪攝）

盤花公園預計有5大區域，包括遮蔭綠植區、林下遊憩區、草坡礫石區、舞台休憩區、融合客家特色的「盤花之心」廣場；截至6月13日，實際進度65.68%，超前0.01%，

高市客委會強調，公園鋪面重新客土（運來其他地方土壤，與原有土壤混合），減少2千平方公尺的硬鋪面，增加綠覆率，並增植75株喬木、4萬6千多株灌木，並透過更換節能燈具及建置雨水收集系統，達到低維管、淨零的低碳公園。

市議員張博洋近日考察， 他表示，三民區是高雄市客家人聚居最多的行政區之一，更是「北客南遷」大本營，未來盤花公園啟用後，透過舉行客家文化相關活動，有助凝聚客家族群；也可結合一旁的地標「光之塔」，假日引進主題文創市集，帶來消費人潮。

客委會表示，盤花公園完工後，將串連愛河之心、龍子里客家聚落、新客家文化園區、中都溼地公園等，不僅是愛河水與綠的休憩廊道，更是都會客家文化特色場域，除規畫舉辦如客家婚禮等客家文化系列活動、文創市集外，並將結合民政局等局處資源，舉辦區域特色活動，提升客家族群認同感及向心力。

客委會說明，盤花公園內有新設親子遊憩及體健設施，未來將研議評估爭取經費，增設融合客家特色的親子遊具。

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