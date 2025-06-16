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鄭愁予辭世 文化部長李遠表達哀悼

2025/06/16 14:43

詩人鄭愁予於2017年出席國立台灣文學館在齊東詩舍（現台灣文學基地）辦理的「新北現代詩展」開幕活動。（國立台灣文學館提供）詩人鄭愁予於2017年出席國立台灣文學館在齊東詩舍（現台灣文學基地）辦理的「新北現代詩展」開幕活動。（國立台灣文學館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕詩人鄭愁予6月13日於美國辭世，文化部長李遠今（16）日表示，鄭愁予為台灣文壇重要詩人之一，其作品廣為傳唱，影響深遠，對其辭世表達哀思與追悼。

文化部表示，鄭愁予歷任《創世紀》詩刊編輯、《聯合文學》月刊社長，並於美國耶魯大學、台灣東海大學、國立藝術學院（今國立台北藝術大學）等多所大學任教。2005年移籍金門，獲金門縣政府頒贈榮譽縣民證書。其詩作風格浪漫哀婉，揉合古典詩的韻味與現代詩的技巧，對戰後台灣現代詩發展具有指標意義。

文化部指出，鄭愁予長年著力於長篇詩作的實驗，但更善於剪裁精準的語言文字，表達豐沛的情感。〈偈〉、〈夢土上〉等作品曾在1980年代被譜曲傳唱，而1995年國立編譯館高中國文教科書（末代統編本）首度收入〈錯誤〉，更讓鄭愁予廣為人知，甚至成為台灣學子共同的文學記憶。

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