結合藺草編織技藝 山腳國小「植藺小舍」開箱

結合藺草編織文化技藝，山腳國小「植藺小舍」開箱。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮昔日以藺草編織聞名，並且製作不少藺草編織產品外銷，但因社會變遷榮景不再。苗栗縣苑裡鎮山腳國小推動課程將藺草工藝結合校內歷史建築日治時期宿舍群，並獲教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」補助180萬，改造部分日治時期宿舍空間並取名為「植藺小舍」，今天正式「開箱」，校方希望傳達對文化傳承與教育創新的重視。

結合藺草編織文化技藝，山腳國小「植藺小舍」開箱。（記者蔡政珉攝）

「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」設計團隊現場考察後發現校方日治時期宿舍空間狹小、動線分散與高低落差等問題，因此進行動線優化與空間重構、新增鋼構踏階與無障礙坡道，改善通行便利性、玄關以可逆式架高地板與空心紅磚鋪面銜接原柚木地板，展現新舊融合美感、室內設置藺草展示櫃與閱讀休憩區等。

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結合藺草編織文化技藝，山腳國小「植藺小舍」開箱。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣教育處處長葉芯慧表示，山腳國小長年推動藺草文化教育，結合社區力量，讓學生透過田野調查、人物訪談與手作編織，深入了解在地產業脈絡，並培養對地方文化的認同與自信。未來，「植藺小舍」將成為學生、社區與旅人共同的文化交流平台，讓苑裡的在地故事與技藝代代相傳、織入未來。

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