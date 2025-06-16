「桃園閩南文化節」藝閣踩街 新屋蚵間社區獲傳統組3連霸

踩街表演金獎由觀音區與神同行隊伍獲得，來自草漯國中的熱血老師帶領8年級學生，結合課堂學習與表演實作，展現驚人活力與創意。（文化局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2025桃園閩南文化節」藝閣踩街競賽結果揭曉，其中，藝閣製作傳統組金獎由新屋區蚵間社區發展協會蟬聯3連霸，藝閣車以海洋意象呈現臨海閩南村落媽祖信仰與生活樣貌，並以回收的海廢素材打造藝閣車體，獲得評審讚譽。

藝閣製作創意組金獎由首次參賽的桃園市美術協會脫穎而出，桃美一號結合旱船、娘傘、拉拉山水蜜桃、魚群等意象。（文化局提供）

頒獎典禮15日晚間在陽光劇場舉辦，今年共有40組來自各社區、學校、宮廟等在地社群參賽，打造1場結合傳統與創新的流動文化盛典，文化局表示，今年藝閣踩街競賽總獎金高達58萬元，分為藝閣製作傳統組、藝閣製作創意組及踩街表演組3大類別，各設金、銀、銅獎及佳作獎項，另擴增佳作名額至每組6組，鼓勵更多團隊共襄盛舉，藝閣製作金獎獎金達10萬元，表演組金獎亦可獲得8萬元。

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藝閣製作傳統組金獎由新屋區蚵間社區發展協會蟬聯3連霸，藝閣車以海洋意象生動呈現臨海閩南村落媽祖信仰與生活樣貌。（文化局提供）

藝閣製作傳統組金獎由新屋區蚵間社區發展協會蟬聯3連霸，藝閣車以海洋意象生動呈現臨海閩南村落媽祖信仰與生活樣貌，除有千里眼、順風耳、龍隨護及海龜外，更巧妙融合傳統牽罟文化，以回收的海廢素材打造車體，展現環保理念與深厚地方記憶，獲評審讚譽；銀獎由桃園市瑞龍傳藝文化推廣協會獲得，每年參與不間斷，協會集體製作展現團隊默契與執行力，打造桃花仙境；銅獎則由快樂志工舞團奪得，利用紙板與寶特瓶打造喜氣洋洋的花轎，搭配機械裝置搖擺，創意十足。

「2025桃園閩南文化節」藝閣踩街競賽頒獎典禮，15日晚間在陽光劇場舉辦。（文化局提供）

藝閣製作創意組金獎由首次參賽的桃園市美術協會脫穎而出，桃美一號結合旱船、娘傘、拉拉山水蜜桃、魚群等意象，車體結構突破框架，展現現代美學與文化創新，獲評審讚賞；銀獎由大檜溪社區發展協會獲得，由關懷據點長者與志工攜手，以芒草、棕櫚鬚、寶特瓶等天然與回收素材，打造大聖爺與猴群生態世界；銅獎得主伯公岡客家文化協會，以土地公與蛇的民間傳說為題，融入埤塘景觀與客家開墾精神，由社區共同編織打造。

「2025桃園閩南文化節」藝閣踩街競賽頒獎典禮，15日晚間在陽光劇場舉辦。（文化局提供）

踩街表演金獎由觀音區與神同行隊伍獲得，首次參賽即以青春活力及與藝閣車主題巧妙呼應的整體演出征服全場，來自草漯國中的熱血老師帶領8年級學生，結合課堂學習與表演實作，展現驚人活力與創意；銀獎由桃園市美術協會獲得，演出曲目精選並結合視覺設計，提升觀演感受；楊梅區運動舞蹈協會與瑞龍傳藝文化推廣協會獲銅獎，展現傳統文化與現代表演舞蹈的融合表現。

「2025桃園閩南文化節」藝閣踩街競賽頒獎典禮，15日晚間在陽光劇場舉辦。（文化局提供）

文化局表示，頒獎典禮後，40輛精心打造的藝閣車將於八塊厝民俗藝術村持續展出至6月22日，錯過踩街盛會的市民可近距離感受藝閣魅力。

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