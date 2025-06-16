陳傑憲變身Team Taiwan鴨超吸睛 為何棒球選手變鴨子？

台史博人氣吉祥物今年變身「棒球小鴨」，眼尖的民眾可先在海報上「揪鴨鴨」。（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕重現國家隊奮戰歷程並向運動員致敬的「冠軍之路：台灣尚勇特展」，將於7月15日移師位於台南的國立台灣歷史博物館展出，今天台史博釋出相關的活動宣傳海報，卻驚見棒球選手變成鴨子了，為什麼呢？

其實這是結合了館內其他特展以及人氣吉祥物的巧思設計，台史博表示，每年暑假台史博都會推出不同主題的「尋找小鴨」活動，比如過去曾經有「移民小鴨」、「仙怪小鴨」等，今年配合棒球展，因此變成「棒球小鴨」，還分成球員鴨、教練鴨、啦啦隊鴨、觀眾鴨等，連陳傑憲於12強奪冠時比出的手勢，也變成Team Taiwan鴨，共有7隻小鴨散置於各展場熱血應援。

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5梯次免費的「鬥陣來耍咱_ê_故事：歇熱台語營」，6歲以上孩童及家長可共同參與。（台史博提供）

觀眾可用手機拍照參加「揪鴨鴨」活動，公開分享打卡「國立臺灣歷史博物館」並tag＃2025尋找棒球小鴨，即可兌換一擊棒鴨禮；完成「尋找棒球小鴨」任務，並於館內使用文化幣消費，還可再換文化幣專屬禮。

此外，還有「鬥陣來耍咱 ê 故事：歇熱台語營」（一日營），模擬館內正在展出的「寫生的故事」，想像畫家陳澄波帶著寫生道具出遊去，體驗台語聽古、看戲、做伙耍、出任務，鬥陣去揣鴨仔、熟似畫圖 ê 世界。不過，這個「歇熱（暑假）台語營」只有5個梯次，需先於線上報名（https://reurl.cc/aeme23）。

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