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慈濟捐助催生 高市社教館閱讀空間啟用

2025/06/16 20:47

「社教館閱讀空間」昨天啟用，盼能提升閱讀風氣。（記者洪臣宏攝）「社教館閱讀空間」昨天啟用，盼能提升閱讀風氣。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高市社教館老舊的青少年閱覽中心變身，溫馨的「社教館閱讀空間」今（16）日啟用；值得一提的是，社教館閱讀空間，為慈濟在全國公部門第一個設立的閱讀空間，別具意義。

「社教館閱讀空間」今日啟用，小港各界前往觀禮。（記者洪臣宏攝）「社教館閱讀空間」今日啟用，小港各界前往觀禮。（記者洪臣宏攝）

慈濟慈善基金會在小港國中設立的靜思書軒上午揭牌，為高雄地區第46間；社教館閱讀空間下午舉行啟用典禮，為首個在公部門設立的閱讀空間，開放一般民眾使用，兩者性質雖然不同，但提升閱讀風氣目的一致。

吳文靜（右）頒發感謝狀，蔡青兒（左）代表接受。（記者洪臣宏攝）吳文靜（右）頒發感謝狀，蔡青兒（左）代表接受。（記者洪臣宏攝）

慈濟慈善基金會營運長蔡青兒、教育局副局長吳文靜、小港區區長周益堂、市議員陳麗娜及小港各界前往觀禮。吳文靜說，慈濟捐助設置社教館閱讀空間，不僅美化館內設施，也讓公共閱讀資源更加完善。

社教館館長黃昭誌表示，已有30餘年歷史的青少年閱覽中心逐漸老舊，去年上任以來，尋求館舍環境優化的可能性，因緣際會獲得慈濟人楊順合、王邁萓護持，催生了溫馨的人文閱讀空間。

慈濟慈善基金會於2017年7月27日在屏東高泰國中設立全台第一間靜思書軒，目前已設立336間，在高雄地區有46間，高市立社教館每年接待約110萬人次，使用率在全國名列前茅，又以年輕人居多，慈濟除了打造優質閱讀空間，也將陸續提供書籍。

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