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來逛「超繪想像」無字繪本展 即日起至9/14桃市圖總館登場
桃市圖推出年度兒童主題特展「超繪想像」無字繪本展。（教育局提供）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市立圖書館於暑假推出年度兒童主題特展「超繪想像：你怎麼看，就怎麼說」無字繪本展 ，即起至9月14日於總館3樓兒童藝文展示區登場。
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館方表示，無字繪本是1種以圖像為主體的閱讀形式，不依賴文字敘述，而是透過畫面構圖、節奏安排與視覺細節，引導讀者自主觀察、詮釋與創作，此展覽設計3大主題展區，分別為圖像魔法、細節偵探、顛倒故事，引導觀展者認識無字繪本的創作特性與圖像敘事手法。
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館方表示，展出作品包括國際知名繪本大師大衛．威斯納（David Wiesner）3度榮獲凱迪克金牌獎的《瘋狂星期二》、《海底來的秘密》，韓國藝術家蘇西．李（Suzy Lee）的《邊界三部曲》，以及英國繪本大師雷蒙．布力格（Raymond Briggs）的《雪人》，此外，台灣知名創作者周見信、郭乃文與香港創作者廖倍恩等人的優秀作品，共同展現無字繪本豐富的視覺語言與情感層次。
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桃園市副市長王明鉅出席開幕儀式表示，桃園市立圖書館長期推動閱讀扎根，致力提供多元且具啟發性的展覽與教育資源，此次「超繪想像」無字繪本展所傳達的，不僅是閱讀形式的展新視野，更是鼓勵孩子學會觀察、想像與表達的重要機會，而總圖收錄逾5萬冊繪本，家長可以帶著孩子一起來培養閱讀習慣。
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