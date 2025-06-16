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彰化不只有爌肉飯 《跨樂光譜》音樂會6/28串聯３城團隊精采演出

2025/06/16 21:38

彰化市立管弦樂團為《跨樂光譜》音樂會暖身，率先在記者會現場演奏百萬級馬林巴琴，旋律動人。（彰化市公所提供）彰化市立管弦樂團為《跨樂光譜》音樂會暖身，率先在記者會現場演奏百萬級馬林巴琴，旋律動人。（彰化市公所提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化不只有爌肉飯，還有國際級的音樂實力！彰化市立管弦樂團年度大戲《跨樂光譜》將於6月28日晚上7點，在彰化高中雨賢館登場，這回不只自己演，還找來北台灣的汐止城市愛樂管弦樂團、南台灣的高雄市逢緣合唱團，一次串聯３城團隊，演出陣容超豪華！

更驚喜的是，彰化市立管弦樂團將於7月中旬前進馬來西亞，參加國際音樂交流演出，把彰化的聲音帶向世界。

[２]

這場音樂會將從管弦樂團開場，到聲樂獨唱、大合唱、跨界創作輪番上陣，指揮范楷西率領樂團用旋律說故事，打造一場聽覺與視覺的音樂饗宴。演出亮點還包括KOROGI百萬馬林巴琴，由豪聲樂器獨家贊助，現場能聽到也能看到專業樂器的風采。

身兼團長的彰化市長林世賢說，能讓來自不同城市、不同風格的團隊共演，是彰化市文化的一大驕傲，也感謝矽品精密與日月光文教基金會的長期支持，讓音樂能在這片土地持續發光。

活動索票6月18日開跑，索票地點在彰化市公所、彰化藝術館，有興趣的民眾千萬別錯過！

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