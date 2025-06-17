藝文專刊《小黑琵》 台南學童的文學夢想與創作舞台

台南兒童藝文專刊《小黑琵》，呈現學童旺盛創作能量。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近40年歷史的台南兒童藝文專刊《小黑琵》，已成校園文壇的年度盛事，近年來每年收件皆突破4000件，今年度徵文與徵圖件數更高達4185件，第15輯《小黑琵》精選96件學生作品，呈現「台南囡仔」旺盛創作能量。

《小黑琵》已成為台南校園兒童創作年度盛事。（記者洪瑞琴攝）

主辦學校新市國小校長李智賢表示，《小黑琵》專輯提供孩子「創意想像自由揮灑的空間」，透過童詩、創意童話、校園記事散文、美味台南遊記、布可星球心得寫作、台南風華映像徵圖等多元徵稿類別，引導孩子用文字與畫筆記錄日常生活，展現童心、童趣與文學的純真想像。

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《小黑琵》專輯前身為原台南縣1987年兒童文學研習營優秀作品成果集，縣市合併後，市府持續推廣兒童文學創作，正式將刊物命名為《小黑琵》。這隻象徵台南文學飛翔夢想的可愛黑面琵鷺， 近40年刊物可說是全台歷史最悠久的兒童文學刊物，深獲學童喜愛。

教育局長鄭新輝說，今年《小黑琵》鼓勵學生透過藝術創作，記錄台南旅行的記憶點、特色景觀，從中描繪出古都台南的歷史深度、文化特色與自然美景，展現其作為國際文化城市的獨特魅力。學生的作品不僅記錄所見景象，更可貴的是能融入生活情境及豐富情感元素，將台南在地文化及產物透由畫作做出最佳詮釋。

《小黑琵》徵圖作品，低年級第一名作品。（記者洪瑞琴攝）

《小黑琵》徵圖作品，中年級第一名作品。（記者洪瑞琴攝）

《小黑琵》徵圖作品，高年級第一名作品。（記者洪瑞琴攝）

本屆徵文、徵圖前3名作品將收錄於南市兒童文學創作專輯《小黑琵第15輯》，另外，也將於7、8月份兒童藝術教育節「藝起賞-山海藝術對話創作邀請展」暨兒童文學創作圖文展，展出「小黑琵」圖畫，及童詩獲獎作品前3名，讓更多人認識台南在地文物與特色美景。

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