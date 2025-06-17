文創品牌「日日當好」商品進駐7-ELEVEN竹縣府門市

新竹縣文創品牌「日日當好」的商品即日起在7-ELEVEN新竹縣政府門市上架展售。（竹縣府官網提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣在地的文創品牌「日日當好」從今天起進駐統一超商（7-ELEVEN）新竹縣政府門市，占有實體通路的一席之地。縣府文化局長朱淑敏說，這是文化商品的上架，後續文化局將在從明（18）日起到7月6日，在新竹縣文化局美術館展出「工藝．味緒——新竹工藝的永續日常」，希望藉著這個模式，讓新竹縣的工藝能量與產業端結合，啟動新的經濟循環。

新竹縣文創品牌「日日當好」的商品即日起進駐統一超商在縣府的門市。（竹縣府官網提供）

朱淑敏說，「日日當好」這個品牌自推出以來，致力於推廣結合新竹在地文化、工藝與設計的生活選品，商品涵蓋精油香氛、工藝文創及生活文創等多元類型。這次進駐7-ELEVEN新竹縣政府門市，期望透過便利的通路平台，給民眾在日常生活中就能感受到文化的溫度與設計的美感，從中提升新竹縣的文化辨識度與地方品牌力。

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跟文化局合作本案的新竹縣文化基金會，其副執行長田芮熙說，這次跟統一超商的合作，不僅拓展了文創商品的通路，更是一場以文化精神為核心的共創計畫。展售商品涵蓋歷屆「匠心之夢」全國文創競賽得獎作品，並融合新竹在地元素與故事意象，傳遞「生活即美學」的品牌理念。

「日日當好」文創商品即日起正式上架7-ELEVEN新竹縣政府門市，他們也推出即日起到9月30日止全品項9折的優惠。

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