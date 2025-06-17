國台圖與南投希娜巴嵐國小攜手扎根布農族文化

國台圖人員參訪南投縣希娜巴嵐國小，雙方未來會加強交流。（國台圖提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館為協助推展原鄉閱讀資源深化，前往南投縣希娜巴嵐國小，贈送適齡兒童及幼兒繪本圖書給該校學生，也透過圖書館藏資源協助希娜巴嵐國小發展布農文化校訂課程，成為推展文化永續閱讀非常重要的途徑。

南投縣希娜巴嵐國小校長梁雅惠介紹校園壁畫蘊含的布農族故事涵義。（國台圖提供）

國台圖館長曹翠英指出，希娜巴嵐國小是教育部國民及學前教育署與南投縣政府合作認定的「原住民重點學校」，校名「希娜巴嵐」是布農族語sinapalan，意為平坦舒適之地，為當地族人慣用的地名，自2020年8月起為彰顯布農族文化以及傳承族語，變更使用至今。

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曹翠英表示，國台圖長期致力推廣文化永續閱讀，希望能以閱讀做為原鄉孩子接軌世界的橋樑與復振族群文化的基礎，因此國台圖重視與原住民族文化教育相關的出版品、教材、教案、教學活動成果與口傳資料等本土教育資源的徵集，希望藉由提供館藏資源與希娜巴嵐國小商討發展有關布農文化校訂課程未來合作可行性，作為日後提升館藏原住民族教育資源的機會。

梁雅惠表示，布農文化是校務課程願景之一，感謝國台圖贈送有益於學生閱讀的好書，保存與復興布農文化是非常重要的任務。

曹翠英說，未來國台圖與希娜巴嵐國小將有進一步深化的交流，她邀請希娜巴嵐國小合唱團參訪圖書館及陽明山中山樓，提供學童有別於校園課堂的體驗學習。

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