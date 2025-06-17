9歲澎湖囡仔獨力完成《意外之旅》繪本 致贈風櫃國小珍藏（影音）

9歲陳家睿（中）獨力完成《意外之旅》繪本，致贈風櫃國小。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自澎湖嵵裡的9歲男童陳家睿，自幼與父母遷居美國，就讀奧勒岡州比佛頓市的蕭斯海茲小學，自力完成《意外之旅》繪本，不僅在亞馬遜網路書局販售，版權所得捐贈給當地弱勢家庭學生，今（17）日更趁返鄉探親之際，將繪本捐贈給家鄉海洋小學風櫃國小，風櫃國小也回贈《細說風櫃》繪本，雙方以書會友。

風櫃國小校長林妍伶回贈《細說風櫃》繪本，送給陳家睿。（記者劉禹慶攝）

《意外之旅》以擬人筆法描述候鳥在遷徙的旅途中，爲了尋找合適居住的棲息地，領袖麥克帶領眾鳥，不畏艱難，克服險阻，最後終於抵達完美的樂土。文字内容童趣十足，創意無限且正向，非常適合小學生閲讀。

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小小作家陳家睿，今年9歲，住在美國奧勒岡州，《意外之旅》的圖文，全出自於陳家睿之手，他的文字直樸細膩，充滿理性又碰撞著童趣；每張圖的線條、構圖、配色中，都可看出他極其細心的性格，他獨特的插畫風格天真童稚，自然樸實，極受孩子和老師們的喜愛。文字是中英雙語、繁體注音。適合閲讀年齡： 3-5歲陪讀，5-7歲共讀，8-12歲自讀，適合中文學校中年級學生的橋樑書。

陳家睿在父母陪同下返鄉探親，利用閒暇之餘，今日前往風櫃國小贈書，受到風櫃國小校長林妍伶率全校師生熱情歡迎，雙方互贈繪本，陳家睿雖然剛開始有些羞澀，但在同齡、年紀差不多的同溫層影響，加上美式教育作風，很快就融入一片，與風櫃小朋友們有說有笑。

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