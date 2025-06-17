高雄車站公共藝術亮相 8月辦開幕音樂會

高雄車站公共藝術「看時間」。（交通部鐵道局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕交通部鐵道局今（17）日公布高雄車站公共藝術計畫「高雄車站共感空間」，結合6件感官藝術創作，經過的乘客都直呼相當漂亮，將於今年7月全部完工後，8月中旬舉辦開幕音樂會。

高雄車站公共藝術「映回憶」。（交通部鐵道局提供）

其實從5月底起，民眾就發現高雄車站的雲朵天棚染色彩，正進行公共藝術初調校，「染色彩」及「掛燈籠」2件作品，與車站天棚建築結合，將雲朵天花染色、掛燈形塑燈籠意象，為純白天棚增添多彩面貌。

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高雄車站公共藝術「掛燈籠」。（交通部鐵道局提供）

鐵道局南部工程分局今天指出，此次藝術計畫由侯林設計與德國URBANSCREEN團隊共同策畫，取材自台灣傳統廟埕精神，結合當代表演、聲音、音樂、光影與互動裝置等多元形式，由6位國內外創作者提出「聽蒸氣」、「看時間」、「掛燈籠」、「停樹下」、「染色彩」與「映回憶」6大作品，打造一座「高雄車站共感空間」。

高雄車站公共藝術「停樹下」。（交通部鐵道局提供）

高雄車站公共藝術「聽蒸氣」。（交通部鐵道局提供）

目前6件作品都進入製作階段，將於今年7月完工後，正式向市民與旅客開放，並預計於今年8月中旬，舉辦結合聲音、燈光與現場演出的開幕音樂會。

鐵道局強調，「高雄車站共感空間」透過藝術語言與市民對話，未來高雄車站將不只是交通通勤據點，而是一處讓人「停下來感受」、「主動參與」的文化場所。

高雄車站公共藝術「染色彩」。（交通部鐵道局提供）

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