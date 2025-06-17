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海線4校藝童陶趣聯展 清水眷村淘氣登場

2025/06/17 15:17

台中海線4校舉行藝童陶趣聯展。（記者張軒哲攝）台中海線4校舉行藝童陶趣聯展。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕清水小願文化創意協會主辦的2025夏享藝趣「藝童陶趣」，即日起至8月24日在清水眷村文化園區小願藝樹館舉行。此次展覽匯聚了台中市海線4所學校的學生創作，展現他們在藝術領域的獨特才華與創意。

在陶藝家李承恩的指導下，中港高中國中部第17屆美術班的學生們運用豐沛的想像力，加上協同教師陳維真、王秋燕、林圭堂引導，創作出多樣的陶塑作品，表達他們的夢境與夢想。「陶織夢展」作品不僅傳達了對未來的期待，也反映了學生對於親友情感及社會議題的關注。

台中海線4校舉行藝童陶趣聯展。（記者張軒哲攝）台中海線4校舉行藝童陶趣聯展。（記者張軒哲攝）

由在地藝術家陳維銓與范文甄協同指導的文光國小學生，策畫「戀戀南勢溪展」。結合校本課程在南勢溪的經驗，透過線條與圖形在陶筒上刻畫出對當地動植物及環境的觀察。作品中虛實的線條讓光線透過陶筒，映照出溫潤的釉色，表達對這條滋養溪流的感念。

由鹿峰國小主任李俊毅與教師林美枝、陳郁嵐、黃千嘉共同指導高年級學生在藝術課學習的創意成果。「泥染青韻展」展出可植栽的鋁線編織陶板、陶藝絞泥容器與青花彩繪陶作品。這些作品融合了實用性與美感，展現了傳統與創新的完美結合。

在藍染達人郭凱遠與彤漾藍工作室指導下，教師林美枝與黃千嘉協同教學，鹿峰國小高年級學生展示了植物染背袋、剪紙油紙傘燈與熱縮片風鈴等創作，策畫「染剪映聲展」，展現了自然與傳統工藝的美。學生們運用多種技法進行獨特創作，歡迎大家前來觀展，感受童心創意的魅力。

建國國小教師蔡育慧與蔡景卉指導的學生，以拍瀑拉平埔族的狩獵生活為靈感，透過平面繪畫重現族人與自然共存的日常圖景。「古今對話展」作品同時展現現代清水的風貌，象徵著傳統與現代的交融，引領觀眾進入一場家鄉古今的對話。展覽不僅是學生們創意的展示，也是對藝術教育的推廣。

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