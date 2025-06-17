推動觀光發展 公私協力活化林鳳營故事館

林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，六甲區公所協同六甲街區繁榮文化觀光發展促進會活化，帶動地方觀光發展。（六甲區公所提供）

〔記者王涵平／台南報導〕林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，六甲區公所協同六甲街區繁榮文化觀光發展促進會活化，帶動地方觀光發展。

林鳳營故事館位於六甲區林鳳營車站旁，原為日治時期鐵路道班房，具有濃厚的歷史氛圍，2016年由六甲區公所向中央爭取環保署拔尖計畫，將道班房改建為故事館，將近70年歷史老屋保留原貌，增添地方歷史風情，館內展示許多六甲老照片，成為社區文化保存與教育的重要據點。

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林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，六甲區公所協同六甲街區繁榮文化觀光發展促進會活化，區長陳啓榮與理事長尤淨寬簽署備忘。（六甲區公所提供）

故事館未來將結合在地產業與文化，合作儀式在故事館旁長廊舉行，以古琴演奏揭開序幕，地方各界人士品茗交流，六甲街區繁榮文化觀光發展促進會理事長尤淨寬表示，林鳳營故事館是坐火車前來觀光的旅客必經之處，商圈將積極推動在地文化資產的保存與活化，並結合社區特色發展文創產業，帶動林鳳營火車站周遭的商業活動。

六甲區青農代表汯銘休閒養生坊創始人黃冠銘指出，未來商圈計畫在林鳳營故事館舉辦各類展覽、工作坊與文化活動，讓故事館成為社區居民與遊客交流的平台，提升六甲區的文化觀光魅力。六甲區長陳啓榮表示，故事館的活化將進一步豐富旅遊內容，提供遊客更深入的文化體驗，林鳳營故事館將持續舉辦各類文化活動，歡迎民眾前來參觀，感受六甲區的歷史風情與文化魅力。

林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，有文創品等展出。（六甲區公所提供）

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