自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

推動觀光發展 公私協力活化林鳳營故事館

2025/06/17 15:23

林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，六甲區公所協同六甲街區繁榮文化觀光發展促進會活化，帶動地方觀光發展。（六甲區公所提供）林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，六甲區公所協同六甲街區繁榮文化觀光發展促進會活化，帶動地方觀光發展。（六甲區公所提供）

〔記者王涵平／台南報導〕林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，六甲區公所協同六甲街區繁榮文化觀光發展促進會活化，帶動地方觀光發展。

林鳳營故事館位於六甲區林鳳營車站旁，原為日治時期鐵路道班房，具有濃厚的歷史氛圍，2016年由六甲區公所向中央爭取環保署拔尖計畫，將道班房改建為故事館，將近70年歷史老屋保留原貌，增添地方歷史風情，館內展示許多六甲老照片，成為社區文化保存與教育的重要據點。

林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，六甲區公所協同六甲街區繁榮文化觀光發展促進會活化，區長陳啓榮與理事長尤淨寬簽署備忘。（六甲區公所提供）林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，六甲區公所協同六甲街區繁榮文化觀光發展促進會活化，區長陳啓榮與理事長尤淨寬簽署備忘。（六甲區公所提供）

故事館未來將結合在地產業與文化，合作儀式在故事館旁長廊舉行，以古琴演奏揭開序幕，地方各界人士品茗交流，六甲街區繁榮文化觀光發展促進會理事長尤淨寬表示，林鳳營故事館是坐火車前來觀光的旅客必經之處，商圈將積極推動在地文化資產的保存與活化，並結合社區特色發展文創產業，帶動林鳳營火車站周遭的商業活動。

六甲區青農代表汯銘休閒養生坊創始人黃冠銘指出，未來商圈計畫在林鳳營故事館舉辦各類展覽、工作坊與文化活動，讓故事館成為社區居民與遊客交流的平台，提升六甲區的文化觀光魅力。六甲區長陳啓榮表示，故事館的活化將進一步豐富旅遊內容，提供遊客更深入的文化體驗，林鳳營故事館將持續舉辦各類文化活動，歡迎民眾前來參觀，感受六甲區的歷史風情與文化魅力。

林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，有文創品等展出。（六甲區公所提供）林鳳營故事館是六甲的歷史文化地標，有文創品等展出。（六甲區公所提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應