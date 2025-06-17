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新北市鼓藝節「擊慶」 6/21起接連兩週震撼登場

2025/06/17 16:20

2025新北市鼓藝節演出團隊「優人神鼓」。（優人神鼓提供，張智銘攝影）2025新北市鼓藝節演出團隊「優人神鼓」。（優人神鼓提供，張智銘攝影）

〔記者翁聿煌／新北報導〕「2025新北市鼓藝節」將於6月21日（六）在新莊體育園區陽光草坪登場，表演隊伍從新北鼓藝發揚地新莊起跑，於6月21、22日及6月28、29日兩個週末假期共有4場巡演，匯聚18組不同特色的知名團隊，在新莊、蘆洲、雙溪、土城輪番上陣，帶來震撼演出。

2025新北市鼓藝節演出團隊「众擊坊」（众擊坊提供）。2025新北市鼓藝節演出團隊「众擊坊」（众擊坊提供）。

新北市文化局表示，鼓藝節開幕場21日（六）晚間6點40分至9點，邀請在地的「新莊鼓藝團」與「光華國小大鼓隊」熱鬧揭幕，接著由跨海來台的日本「NAMAHAGE鄉神樂太鼓團」團長小林義隆，以鼓聲展現日本男鹿半島著名的Namahage（生剝鬼）儀式，與「御鼓坊」一同台日共演，擊出傳統與現代鼓藝交融之美，還有以廿四節令鼓訴說美麗故事的「众擊坊」，以及聞名國際的「優人神鼓」重磅壓軸。

新北市鼓藝節邀請日本「NAMAHAGE鄉神樂太鼓團」小林義隆團長演出。（現代視覺提供）新北市鼓藝節邀請日本「NAMAHAGE鄉神樂太鼓團」小林義隆團長演出。（現代視覺提供）

文化局表示，22日蘆洲場於蘆洲長安公園（忠義廟前）下午4點至5點半舉行，有展現身體打擊的「身聲擊樂團」、結合太魯閣族樂器演出的「傌儷芭里文化藝術團」等團隊精采獻演。

28日晚上6點到7點半，在雙溪火車站前廣場，邀請結合環保打擊樂器即興演出的「重擊現實打擊樂團」、成立39年的台灣知名舞團「歐陽慧珍舞蹈團」、「鼓魂鈦鼓」等輪番上陣。

29日下午4點到6點，在土城的斬龍山遺址文化公園則有熱情無限的「啪哩啪哩非洲鼓舞團」、「鼓魯擊世界打擊樂團」和「G-Drumz極鼓擊」等帶來的世界音樂等多元型態表演，場場精采。

2025新北市鼓藝節6月29日土城巡演場將有「G-DrumZ 極鼓擊」帶來精采演出（G-DrumZ 極鼓擊提供）。2025新北市鼓藝節6月29日土城巡演場將有「G-DrumZ 極鼓擊」帶來精采演出（G-DrumZ 極鼓擊提供）。

此外，鼓藝節也攜手與6月21、22日在新莊體育園區林蔭大道的「潮盛新莊」文創市集共展新莊百年文化新風貌，欣賞精采鼓藝表演的同時，也能逛遊市集同樂，更多鼓藝節詳細活動資訊請上新北市文化局官網（https://www.culture.ntpc.gov.tw/）查詢。

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