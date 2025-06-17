舊蘭陽大橋廢文資身分 民團籲民眾加入搶救

宜蘭縣蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）遭廢止因應後續治理計畫，引發公民團體不滿。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽大橋因通洪斷面不足將改建，緊鄰的歷史建築舊蘭陽大橋（鐵公路共構橋）因應後續治理計畫而遭廢止，引發公民團體不滿，呼籲民眾加入搶救行列，除發文建請文化部不予備查，20日也將提訴願。宜蘭縣政府文化局回應，尊重文化部裁決。

守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮呼籲民眾一起加入搶救舊蘭陽大橋行列。（記者王峻祺攝）

蘭陽大橋梁底高8.25公尺，但計畫洪水位高9.30公尺，計畫堤頂也高達10.8公尺，相差2.55公尺，通洪斷面不足，若遇颱風、洪水時常面臨封橋危機，危及橋梁兩側居民及用路人生命財產安全，公路局啟動改建計畫，但舊橋因此恐有被沖毀、嚴重阻水及溢堤等危險衝突，於是向縣文化局申請舊橋廢止文資身分。文化局依規受理，經審議會決議，在考量公共安全後，於上月21日公告廢止。

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不過廢止有但書，文化局基於在地居民對舊蘭陽大橋的情感，請公路局在公共安全考量下，提出適當保存方案，但民團認為以「公共安全」為由廢止並不適當，發文建請文化部不予備查。

守護宜蘭好山好水行動聯盟召集人孫博萮說，蘭陽大橋改建工程在即，舊橋隨時都有被拆除疑慮，情況實屬急迫，將建請文化部依「暫定古蹟條例及程序辦法」予以逕列暫定古蹟，另擔心地方政府偏頗，也會聲請宜蘭縣文化資產審議會委員全數迴避，由文化部逕予代行審議；她也籲請民眾加入提報行列，透過文化部長信箱提報搶救。

針對民團相關訴求及提訴願部分。縣文化局回應，若有接到文化部相關函文，會依文化部規定在期限內提出答辯，並尊重文化部裁決，地方均依規受理申請案，依文資法辦理現勘、文化資產價值評估及提送審議會審議。

舊蘭陽大橋是蘭陽溪上鐵公路共構橋墩的二用橋，主要連接宜蘭溪南與溪北地區。1934年啟用後，因交通量日增曾經拓寬，1991年7月蘭陽大橋竣工，舊公路橋同年停用，2002年被宜蘭縣政府公告為歷史建築；鐵路橋則於2006年停用，同年登錄為歷史建築。

蘭陽大橋在尚未動工改建前，第一河川分署將進行疏濬工程改善，公路局估改建計畫經費約29.4億元，目前辦理綜合規畫中。若廢止舊橋文資身分順利，預計今年完成設計規畫後，就能接續開工並採半半施工，力拚2030年底前完工。

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