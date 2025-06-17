《日光照相館》保存珍貴老照片 後代捐贈高史博典藏

張仁葵的女兒張春香（右）將父祖輩留下的208張老照片，捐贈給高雄市立歷史博物館典藏，左為高史博館長李文環。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄杉林日光照相館創辦人張仁葵和父親張連有生前留下一批珍貴黑白老照片，記錄1920年代至民國60年代中國廣州、高雄杉林、甲仙、美濃、旗山等地方及人物影像，為難能可貴的地方文史資料，旗美社區大學協助出版《日光照在杉林的日子》專書，張仁葵女兒張春香今天下午將208張老照片捐贈給高雄市立歷史博物館典藏。

高雄杉林日光照相館雖已歇業多年，但店面仍擺設許多老相片和底片等攝影器材。（記者蘇福男攝）

日光照相館於1951年由張仁葵所開設，張家為杉林崁頂在地望族，張仁葵的祖父張貴春日治時期曾擔任保正（村里長），因熱心公益、捐地建校留下美名，父親張連有日治時期曾任職警局，1938年赴中國廣州擔任日本軍方機關報《廣東迅報》攝影工作，1942年隨軍投入馬來戰場，1945年二戰結束失蹤未歸，時年35歲。

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張連有、張仁葵父子喜歡拍照，甚至以照相為業，身後留下一批多達300多張珍貴的老照片，拍攝年代橫跨日治1920年代至民國1970年代，拍攝地點包括杉林、甲仙、美濃、左營、廣州甚至南洋，主題則有人像、家族日常、婚禮喜宴、廟宇、橋梁、溪流等，是十分珍貴的地方文化資產。

旗美社區大學協助出版《日光照在杉林的日子》專書。（記者蘇福男攝）

旗美社大在高雄市立歷史博物館、作家張卉君、文史工作者蘇福男和攝影師郭建良等人協助下，編輯出版《日光照在杉林的日子－張仁葵以日光顯影的時空情書》一書，今天下午2點在高史博舉辦新書分享會，日光照相館後代張春香將208張老照片捐贈給高史博典藏。

高史博館長李文環表示，日光照相館之前已捐贈一批老照片給館方典藏，此次再度獲贈208張珍貴老照片，充實高史博影像典藏，館方將進行數位典藏，預計年底即可開放社會大眾上網瀏覽。

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