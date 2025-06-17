「阮厝ㄟ講Taigi」後龍圖書館子共學課程登場。圖為資料畫面。（苗縣府文觀局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為鼓勵更多家庭在日常生活中使用台語，苗栗縣政府配合文化部推動「培育台語家庭第二期計畫」，苗栗縣後龍鎮立圖書館更推出親子共學課程，將於26日、7月3日及10日舉辦；苑裡鎮社苓社區「培育台語家庭第二期計畫」，則於20日及7月11日舉行，相關訊息可至文化觀光局官網https://www.mlc.gov.tw/活動快訊查詢。

苗栗縣政府文化觀光局表示，後龍親子共學主題的台語課程邀請透過家喻戶曉的「白雪公主與七矮人」故事，結合台語對話與「教習劇場」的雙向互動形式，帶領親子登台參與，隨劇情情境互動分享想法。透過肢體語言與戲劇表演，啟發孩子與家長的創意表達，也讓表演藝術進入日常生活中，進一步提升生活美學與語言親近感。

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除戲劇課程外，活動也安排手作體驗，將以全台語教學方式，指導參與者動手創作黏土藝術，不僅促進參與者的創造力與手腦協調，也鼓勵在溫馨的母語環境中彼此交流、互動學習。

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