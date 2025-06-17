台中麵包店用《看不見的國家》票根換蔥麵包 影迷眼眶紅：謝謝老闆付出

南屯區麵包店老闆宣布，即日起用電影《看不見的國家》票根，免費換取10個蔥麵包。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區一家麵包店老闆宣布，即日起用電影《看不見的國家》票根，免費換取10個蔥麵包，老闆留言稱海軍陸戰隊退伍，雖已除役，只要有任何人侵犯台灣，一定會站出來到第一線報到，留言在臉書熱烈迴響，影迷感謝「麵包店老闆為為台灣付出」，並強調「老闆最後兩段話讓我眼眶發熱了」。

《看不見的國家》（Invisible Nation）由美國導演葛靜文（Vanessa Hope））執導紀錄片，講述我國第14-15任總統蔡英文在任期間，致力於維護民主，並應對來自美國和中國地緣政治壓力過程，上週起在台中大魯閣新時代威秀影城等影廳上映，場次不多，多場傳出超過8成滿座，有影迷被感動到哭，片尾也多響起掌聲。

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這名麵包店老闆發文稱，希望大家去電影院看電影，自己沒有黨派，希望台灣人看清楚真正的台灣國際處境，因沒有辦法替每個人付費，但是願意讓大家憑票根來店裡蓋章，可以免費換取10個蔥麵包。

老闆表示，自己是中華民國海軍陸戰隊退伍，雖然已經除役，但只要有任何人侵犯台灣，我一定會站出來到第一線報到。

民眾支持購買蔥麵包。（記者黃旭磊攝）

相關發文在臉書引起台中「默契咖啡」老闆陳致豪等上百人迴響，網友表示，「謝謝麵包店老闆為為台灣付出」、「老闆最後兩段話讓我眼眶發熱了」，也有人秀出票根說，「我不換蔥麵包，我只想秀票根，國家是靠大家守護的…還有你們的蔥麵包真的很好吃。」

本報記者走訪店家，下午3時半開店前即有數十人排隊，老闆向本報表示，希望國人一起去電影院支持「看不見的國家」這部電影，單純希望國人瞭解目前的台灣國際處境，為了不模糊電影焦點，暫時不接受相關採訪，至於憑票根兌換蔥麵包，也只是個人想要為這片土地略盡綿薄之力而已。

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