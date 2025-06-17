300年前全台第一夜市化身明信片 邱浡洧重現台南「井亭夜市」熱鬧風華

插畫藝術家邱浡洧創作《井亭熙攘》，描繪全「井亭夜市」於中秋佳節夜晚的熱鬧景象。（邱浡洧提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南人愛逛夜市，一逛就是300多年！插畫家邱浡洧創作《井亭熙攘》描繪全台第一夜市「井亭夜市」民眾於中秋節夜晚逛夜市，體驗節慶的熱鬧景象，更將作品製成明信片透過「未來郵便局」鼓勵民眾與未來的自己對話。

「井亭夜市」現址就位在南市民權路全美戲院旁的大「井」頭，一路到風神廟接官「亭」，《重修台灣府志》更曾選「井亭夜市」為當時的台灣八景之一。邱浡洧以微考據加上豐富想像力和幽默感創作出作品《井亭熙攘》，同時將台南五大知名酒樓飯館南華園、松金亭、廣陞台、寶美閣、醉仙樓，也隱喻納入其中，邀觀者一起感受當時府城繁華。

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邱浡洧表示，《井亭熙攘》創作致敬清乾隆詩人章甫《半崧集簡編》中描述井亭夜市的熱鬧樣貌，「井亭夜景鬧如何，交易然燈幾度過；不是日中違古制，海關蜃市晚來多。」同時致敬郭雪湖大師1930年《南街殷賑》，描寫大稻埕迪化街霞海城隍廟口節慶熱鬧景象，展現當時台灣商圈的繁華；及莫內1878年《聖德尼街的節日》俯瞰整個街景，畫下歷史性的一幕。

邱浡洧說，《井亭熙攘》描繪中秋佳節夜晚，熙攘的民眾趁秋涼夜色愉快地逛街購物、吃月餅賞月，街上燈籠高掛、旗幟飄揚，招牌遠近林立，小販、酒樓、飯館人聲鼎沸熱鬧非常，另還有當時各種熱賣商品及台南知名的小吃棚攤和生活用品。

邱浡洧今年進駐藍晒圖文創園區，開設「未來郵便局」，鼓勵民眾書寫明信片寄給未來的自己；而這幅《井亭熙攘》也特別製作成明信片銷售，帶領遊客從過去、現在到未來，穿梭時空認識台南，也藉此與未來的自己對話。

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