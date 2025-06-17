中原大學商設系師生踏查桃園舊城區 用創意設計講述舊城故事

舊城資訊圖像設計計畫成果展17日於大廟口派出所舊城再生基地2樓開展。（桃園市文化基金會提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園城市創意設計中心推動「舊城資訊圖像設計計畫」，攜手中原大學商業設計學系17位師生，透過實地探索老城區，並以創意設計將舊城文史轉化為易理解的資訊圖像，今（17）日於大廟口派出所舊城再生基地2樓舉行成果展，展出包括地圖設計、導覽海報及手冊等設計品，帶領民眾感受設計與舊城記憶交織出的文化魅力，展期將持續至7月5日。

舊城資訊圖像設計計畫成果展展出包括地圖設計、導覽海報及手冊等設計品。（桃園市文化基金會提供）

中原大學商業設計學系教授林佳音表示，此計畫結合設計教育與地方文化，透過實地踏查與文史探索，引導學生將所見所聞轉譯為視覺化設計，讓原本複雜或被忽略的舊城文史，以清晰易懂的資訊圖像呈現，讓更多人能輕鬆理解與欣賞在地故事。

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舊城資訊圖像設計計畫成果展17日於大廟口派出所舊城再生基地2樓開展。（桃園市文化基金會提供）舊城資訊圖像設計計畫成果展透過實地踏查與文史探索，將所見所聞轉譯為視覺化設計。（桃園市文化基金會提供）

林佳音表示，此次展出作品主題多元，包括景福宮信仰文化、美食、伴手禮、咖啡店、服飾店等，學生從生活視角出發，讓大眾與舊城產生更深的情感連結，為桃園舊城的未來開啟更多可能，也讓舊城文史以嶄新視覺語言重回大眾視野。

舊城資訊圖像設計計畫成果展帶領民眾感受設計與舊城記憶交織出的文化魅力。（桃園市文化基金會提供）舊城資訊圖像設計計畫成果展以展覽形式回饋地方，讓設計融入地方，也讓舊城文化重返視野。（桃園市文化基金會提供）

桃園城市創意設計中心由桃市府文化局與桃園市文化基金會合作成立，致力推動市府美學與設計相關策略，並於大廟口派出所設立舊城再生基地，桃園市文化基金會表示，桃園舊城區圍繞信仰核心景福宮發展，是桃園歷史最悠久的區域之一，涵蓋產業、信仰、民生等多面向文化脈絡，此計畫自今年3月啟動，歷經4個月規劃執行，透過與在地文史工作者合作進行走讀導覽與田野調查，讓學生們實地踏查，挖掘地方故事，並進行資訊圖像設計創作，最終成果以展覽形式回饋地方，讓設計融入地方、讓舊城文化重返視野，展覽資訊可至桃園城市創意設計中心粉絲專頁（https://www.facebook.com/profile.php?id=61573074951258&locale=zh_TW）查詢。

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