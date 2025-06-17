馬友友9月啟動亞巡 睽違3年重返台北 曲目公布

睽違3年重返台北，馬友友9月啟動亞巡。（Photos by Austin Mann，MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕大提琴家馬友友將於9月啟動亞洲巡演，台灣唯一1場，是9月22日在台北國家音樂廳演出，這也是馬友友睽違3年重返台北，將為樂迷獻上一場橫跨東西、融合古典與當代的獨奏音樂會。

台灣主辦單位牛耳藝術今日公布此次音樂會曲目，包括巴赫第1、第5與第6號無伴奏大提琴組曲；另搭配趙季平《草原之夏》、喬治•克倫姆《大提琴奏鳴曲》以及瑟宮的《大提琴組曲Op.31》，可說橫跨歐亞、穿越古今，呼應他一貫以音樂為文化橋樑的藝術理念，也展現他對時代與世界的深刻關照。

請繼續往下閱讀...

巴赫無伴奏大提琴組曲在馬友友音樂生涯中佔有舉足輕重地位，這次他不再尋求完整詮釋，而是選擇以3首組曲為主軸，並與現代作品交織對話，聚焦於「當下的自己」所聽見的聲音。他說，「你永遠無法用同一種方式去理解巴赫，因為你永遠不是同一個人。」僅一人一琴，傳送最純粹的內在能量。售票資訊將於6月下旬公布。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法