獨攬4項國際合作大獎 編舞家賴翃中：對台灣身體文化語彙的堅持

《推拉 Push and Pull》演出劇照。（Photo by_ Ton Van Til，翃舞製作提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕翃舞製作藝術總監賴翃中以雙人舞作品《推拉》（Push and Pull），參加今年鹿特丹國際雙人舞編舞大賽 （Rotterdam International Duet Choreography Competition，RIDCC），從全球415件作品中入選決賽，榮獲12個獎項中的4項大獎；剛領完大獎的賴翃中說，「這不僅是我的個人榮耀，更是我對『台灣的身體』與文化語彙能在國際上被看見的堅持。」

《推拉 Push and Pull》在2025 RIDCC榮獲NDT 荷蘭舞蹈劇場合作夥伴獎。由RIDCC創辦人 Mischa van Leeuwen頒獎。（Photo by_ Marco de Swart，翃舞製作提供）

4項大獎分別是「NDT合作夥伴獎」，賴翃中將因此成為第一位為世界前3大舞團荷蘭舞蹈劇場（NDT, Nederlands Dans Theater）編舞的台灣編舞家，並與其舞者共創演出。

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其次是澳洲「FORM Dance Projects 合作夥伴獎」，將展開為期3年的合作；還有「Codarts Rotterdam合作夥伴獎」，賴翃中將為Codarts Rotterdam大學舞蹈學院編舞，於荷蘭巡迴演出。

《推拉 Push and Pull》在2025 RIDCC榮獲Codarts Rotterdam合作夥伴獎。賴翃中（右１）將為Codarts Rotterdam大學舞蹈學院編舞，於荷蘭巡迴演出。（Photo by_ Marco de Swart，翃舞製作提供）

最後是「TanzLabor ROXY Ulm 合作夥伴獎」，將提供ResearchLab 駐村計畫，依據編舞家與其團隊需求量身打造，提供排練空間、當地住宿、交通補助與部分製作費用支持，鼓勵舞蹈創作者進行創新實驗與風格探索。

賴翃中不僅成為台灣首位為荷蘭舞蹈劇場編舞的藝術家，翃舞製作也成為RIDCC歷年來少見的多獎得主組合。

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