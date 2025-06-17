拼命送團隊出國巡演 李遠指出台美好關係的關鍵

文化部長李遠（後排左5）、美國在台協會處長谷立言（Raymond_F._Greene）（後排左6）與表演團隊合影，前排左起布拉瑞揚舞團總監布拉瑞揚・帕格勒法、黃翊工作室總監黃翊、編舞家劉奕伶、翃舞製作共同創辦人暨排練總監鄭伊涵、雙子打擊樂團音樂總監簡任佑、團長簡任廷合影。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部有各式各樣推介台灣表演團隊站上國際舞台的跨國合作或補助案，但很罕見能串聯成一股強大的國家隊聲勢，因此，當文化部今天端出「台美藝起來！」聯合記者會，說明今年下半年將有5支台灣優秀表演團隊，於北美洲進行近30場巡迴演出，壯盛的陣容頗讓人眼睛為之一亮，連美國在台協會處長谷立言、學術交流基金會執行長那原道都親自出席，送上祝福。

5支團隊分別是，「布拉瑞揚舞團」將率先自7月起，前往美國、加拿大等6個不同的藝術節慶與特別演出，其中，7月下旬登場的麻州雅各枕舞蹈藝術節，「黃翊工作室+」也受邀演出6場；緊接著，編舞家「劉奕伶」將於9月帶2位舞者赴紐約參加秋季舞蹈節；「雙子打擊樂團」將於11月赴美進行3地巡演；最後則是前日剛獲RIDCC4項大獎的「翃舞製作」，將於11、12月期間，赴美國、加拿大7城，進行10場巡演。

請繼續往下閱讀...

文化部長李遠致詞時表示，要走到這步是靠許多人的努力，努力加入美國相關的協會，努力邀請策展人來台灣挑團隊。美國表演藝術的市場競爭非常激烈、花費也很昂貴，最近邀請外國表演團體更趨向保守，所以能夠被主動邀請，還是要靠團隊本身的實力和知名度。

李遠說，文化部今年度的表演藝術預算被刪減2000萬，相當於影響40個團隊的出國計畫，「但是我們拼了命不希望減少團隊的出國機會」。雖然補助被限縮，文化部與所屬外館，都持續努力帶領台灣的團隊加入國際的相關藝術協會與組織、邀請美國策展人來台，「希望讓更多團隊走出去，更被世界看見」。李遠也特別感謝谷立言一直鼓勵台灣藝術家繼續努力，為台美文化交流維持很好的關係。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法