自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

清涼一下！鶯歌陶博館、新北美術館免費戲水

2025/06/18 14:34

鶯歌陶博館戲水池每週三至週日，平日早上9點30分至下午5點、假日延長到晚上6點免費入場。（鶯歌陶博館提供）鶯歌陶博館戲水池每週三至週日，平日早上9點30分至下午5點、假日延長到晚上6點免費入場。（鶯歌陶博館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕夏天熱爆！幸好「鶯歌陶博館戲水池」將於6月25日至8月31日免費開放，不只戲水避暑清涼一下，還有假日限定窯烤麵包、園區內可愛陶瓷藝術品、免費親子空間「小陶窩」。新北市美術館「戲水沙坑」也於7月1日至8月31日開放，皆是今夏不容錯過的藝文系玩水聖地。

呂巧智充滿戲劇感的《嗒噠Ta-Da》以幽默造型傳達環保意識。（鶯歌陶博館提供）呂巧智充滿戲劇感的《嗒噠Ta-Da》以幽默造型傳達環保意識。（鶯歌陶博館提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館表示，戲水池每週三至日，平日早上9點30分至下午5點、假日延長到晚上6點免費入場。戲水池旁販售「假日窯烤麵包」，園區親子遊憩空間「小陶窩」提供桌上益智遊具、親子圖書，販售文創小品與水果冰棒。陶博館提醒，戲水時注意自身與孩童安全，禁止攀爬、重壓藝術品，並請遵守現場公告與工作人員指引，維護水池整潔與設施安全。

陶藝家呂巧智作品《嗒噠Ta-Da》是眼神逗趣的橘色松鼠陶塑，肚子竟藏著垃圾，提醒民眾守護自然、珍惜生命。（鶯歌陶博館提供）陶藝家呂巧智作品《嗒噠Ta-Da》是眼神逗趣的橘色松鼠陶塑，肚子竟藏著垃圾，提醒民眾守護自然、珍惜生命。（鶯歌陶博館提供）

另外，陶瓷藝術園區內裝置可愛的藝術品，陶藝家呂巧智作品《嗒噠Ta-Da》是眼神逗趣的橘色松鼠陶塑，肚子竟藏著垃圾，提醒民眾守護自然、珍惜生命。徐仲葳《根》，在花園裡坐著一位小女孩及水貂，拋出人與動植物平起平坐的省思。吳宗彥作品《與之共生》，將板塊鑲嵌於動物，表達環境被破壞的意象。

「鶯歌陶博館戲水池」將於6月25日至8月31日免費開放，大小朋友戲水清涼一下。圖為去年照片。（記者陳奕劭攝）「鶯歌陶博館戲水池」將於6月25日至8月31日免費開放，大小朋友戲水清涼一下。圖為去年照片。（記者陳奕劭攝）

陶博館館長張啟文表示，陶瓷藝術園區有夏天熱門的戲水池，還有自然景觀與陶瓷藝術創作，不論是親子出遊、任何人都能在此享受陶藝之美與休閒樂趣，活動詳情可參考陶博館官網（http://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

新北市美術館「戲水沙坑」也於7月1日至8月31日開放，皆是今夏不容錯過的藝文系玩水聖地。（翻攝自臉書「新北市美術館」）新北市美術館「戲水沙坑」也於7月1日至8月31日開放，皆是今夏不容錯過的藝文系玩水聖地。（翻攝自臉書「新北市美術館」）

新北市美術館表示，「戲水沙坑」也於7月1日至8月31日，每三至日，平日早上10點至下午5點30分，假日延長到晚上6點免費入場，如遇天候不佳或定期清潔將彈性調整，並在官網與社群平台公告。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應