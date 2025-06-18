清涼一下！鶯歌陶博館、新北美術館免費戲水

鶯歌陶博館戲水池每週三至週日，平日早上9點30分至下午5點、假日延長到晚上6點免費入場。（鶯歌陶博館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕夏天熱爆！幸好「鶯歌陶博館戲水池」將於6月25日至8月31日免費開放，不只戲水避暑清涼一下，還有假日限定窯烤麵包、園區內可愛陶瓷藝術品、免費親子空間「小陶窩」。新北市美術館「戲水沙坑」也於7月1日至8月31日開放，皆是今夏不容錯過的藝文系玩水聖地。

呂巧智充滿戲劇感的《嗒噠Ta-Da》以幽默造型傳達環保意識。（鶯歌陶博館提供）

新北市立鶯歌陶瓷博物館表示，戲水池每週三至週日，平日早上9點30分至下午5點、假日延長到晚上6點免費入場。戲水池旁販售「假日窯烤麵包」，園區親子遊憩空間「小陶窩」提供桌上益智遊具、親子圖書，販售文創小品與水果冰棒。陶博館提醒，戲水時注意自身與孩童安全，禁止攀爬、重壓藝術品，並請遵守現場公告與工作人員指引，維護水池整潔與設施安全。

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陶藝家呂巧智作品《嗒噠Ta-Da》是眼神逗趣的橘色松鼠陶塑，肚子竟藏著垃圾，提醒民眾守護自然、珍惜生命。（鶯歌陶博館提供）

另外，陶瓷藝術園區內裝置可愛的藝術品，陶藝家呂巧智作品《嗒噠Ta-Da》是眼神逗趣的橘色松鼠陶塑，肚子竟藏著垃圾，提醒民眾守護自然、珍惜生命。徐仲葳《根》，在花園裡坐著一位小女孩及水貂，拋出人與動植物平起平坐的省思。吳宗彥作品《與之共生》，將板塊鑲嵌於動物，表達環境被破壞的意象。

「鶯歌陶博館戲水池」將於6月25日至8月31日免費開放，大小朋友戲水清涼一下。圖為去年照片。（記者陳奕劭攝）

陶博館館長張啟文表示，陶瓷藝術園區有夏天熱門的戲水池，還有自然景觀與陶瓷藝術創作，不論是親子出遊、任何人都能在此享受陶藝之美與休閒樂趣，活動詳情可參考陶博館官網（http://www.ceramics.ntpc.gov.tw）或粉絲專頁（https://www.facebook.com/YCMuseum）查詢。

新北市美術館「戲水沙坑」也於7月1日至8月31日開放，皆是今夏不容錯過的藝文系玩水聖地。（翻攝自臉書「新北市美術館」）

新北市美術館表示，「戲水沙坑」也於7月1日至8月31日，每週三至週日，平日早上10點至下午5點30分，假日延長到晚上6點免費入場，如遇天候不佳或定期清潔將彈性調整，並在官網與社群平台公告。

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