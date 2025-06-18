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國立原博館籌備處揭牌 預2032年開幕

2025/06/18 14:44

原住民舞團載歌載舞，慶祝原博館籌備處揭牌。（記者葛祐豪攝）原住民舞團載歌載舞，慶祝原博館籌備處揭牌。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國立原住民族博物館宣布落腳高雄後，8年來無實質進展，籌備處今天（18日）終於揭牌了，預計2032年開幕，未來將作為連結台灣與全球南島語族的橋梁。

國立原住民族博物館（原博館）預定位置在澄清湖北側，面積共14.37公頃，土地已由高市府依程序變更為博物館專用區，由於一再延宕，經費由2021年約35億元增加至59億元（第一期），開幕時間也由2027年延至2031年完工、2032年開幕，目前前期的願景館已發包工程。

國立原住民族博物館籌備處揭牌，高雄市長陳其邁（中）穿上原民服裝參加。（記者葛祐豪攝）國立原住民族博物館籌備處揭牌，高雄市長陳其邁（中）穿上原民服裝參加。（記者葛祐豪攝）

原博館籌備處位於高市府四維行政中心旁的四維國泰商辦大樓，今天揭牌儀式由原民會主委曾智勇、高雄市長陳其邁、原住民族各界等代表參加，宣示博物館籌建工作正式啟動。

陳其邁表示，高雄原住民有16族，中央選定原博館落腳高雄，市府會全力配合，打造世界一流的原住民博物館；原民會主委曾智勇則強調，原博館不只是台灣的博物館，向世界述說我們自己的歷史與文化，也希望成為南島語系文化研究與交流的樞紐，未來將作為連結台灣與全球南島語族的橋梁。

今天會中，原博館也與馬紹爾群島共和國Alele博物館，簽署合作備忘錄（MOU），建立跨國合作夥伴關係，共同為原博館的未來發展，注入國際視野與能量。

原博館說明，未來將依循原住民族基本法與博物館法精神，從典藏、策展到建築設計，皆以「敘說自己的故事」為核心。

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