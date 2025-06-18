竹縣行動文化學堂 百位師生漫遊山城走讀關西

來自新竹縣新豐鄉的山崎國小學童們參觀關西小鎮老街上的特色店家。（竹縣府官網提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕為了提高在地藝文場館的能見度，新竹縣政府文化局利用國中小學生的1日遊校外教學活動，與文化部合作推動校外文化體驗計畫，用「漫遊山城」為題，帶領12校、約600名師生走讀關西，進入當地的傳統市場，認識古蹟所在的「關西大客廳」，參觀台紅茶業文化館，或造訪老街的特色店家，一遊浪漫的東安古橋，用行動文化學堂提供縣內中小學生們深入認識關西小鎮的機會。

關西鎮郊區的錦山國小學童們來到鎮內的市區傳統市場，認識平時父母長輩如何來這裡營生或採買。（竹縣府官網提供）

縣府文化局長朱淑說，關西這個客庄聚落慢活、宜居，擁有多元文化資產。以關西分駐所園區周邊來說，有縣定古蹟關西太和宮、傳統市場、郵局、學校等，從日治開始都一直是關西重要的信仰與商業中心，更是「浪漫台3線」進入新竹縣的第1站。這個校外文化體驗遊程規畫包含導覽和多樣體驗，讓學生們從建築、產業、文創、飲食等不同視角感受關西的文化魅力。

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學生們在走讀關西老街、市場、東安古橋、牛欄河親水公園等景點時，由當地的關西鄉土文化協會會員負責導覽介紹，期間帶著大家去品嘗當地的人氣客家美食「ㄤ咕麵」，一併安排客家米食DIY體驗，讓學生們學做客家菜包與水粄。

文化局也安排師竹北國小師生參訪台紅茶業文化館，認識製茶的機具，學習泡茶與品茶，體驗在地茶文化的深厚底蘊。

位於新竹縣竹北市的興隆國小學生們在台紅茶業文化館體驗泡茶和品茶。（竹縣府官網提供）

至於從2016年分4期推動的「縣定古蹟關西分駐所修復及再利用工程」，目前已完成前2期所長宿舍跟四連棟單身員警宿舍的修復，由婆娑咖啡、台灣崑劇院進駐活化。

後2期工程將由文化部接力支持，第3期鎖定修復中正路92號的辦公廳舍跟四連棟員警眷屬宿舍，今年底就可望完工；放在最後一期工程的所長休息室，同步會做全區的環境景觀，計畫會在明年底完工，屆時以關西分駐所園區為中心，搭配周邊文化場域的「關西大客廳」就會正式亮相。

關西在地的東光國小學童們跟著走讀東安古橋的歷史緣由。（竹縣府官網提供）

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