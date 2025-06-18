成龍溼地藝術裝置因大雨凹折 縣府修復完成

縣府文觀處啟動修復作業，耗時約4天「成龍御風」以加固修繕完成。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府為響應今年度口湖鄉成龍濕地藝術饗宴，新增10件裝置藝術。其中由藝術家王凱鶴設計高6米的「成龍御風」，上週因豪雨導致作品凹折，經約4天修復完成，已重新安置在濕地內。居民建議，因颱風期將屆，應加強裝置藝術加固。文化觀光處長陳璧君強調，將盤整當地作品並對其基座加強防護，確保作品完整。

成龍濕地面積約56公頃，縣府與地方在此地已有超過10件裝置藝術，突顯當地文化特色，今年3月先由觀樹教育基金會邀請知名壁畫藝術家Candy Bird，在社區創作《海平面下的聚落》系列5件壁畫，4月社區發展協會邀4位國內外藝術家創作4件裝置藝術作品，縣府更是邀請裝置藝術家王凱鶴，在濕地內創作「成龍御風」裝置藝術。

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縣府文觀處啟動修復作業，耗時約4天「成龍御風」以加固修繕完成。（雲林縣政府提供）

陳璧君指出，「成龍御風」高超過6公尺，以竹、鋼筋為材料，主要闡述1986年韋恩颱風沖毀當地良田與魚塭，卻在時光潤澤下創造如今的濕地，意旨生命總能在挑戰中找到新契機。不過上週連日的強風暴雨，使竹子吃水變重，造成下方鋼筋彎曲，加上當初設計為避免整體作品太重往下沉，故越往上的主體鋼筋越細，這次風勢太大才會造成作品承受不住從底部凹折。

陳璧君表示，接獲作品毀損消息後，立即啟動修復作業，請廠商先以吊車將作品穩固，對基座及底部進行鋼筋安裝，另竹子部分也有更新，經約4天修復已經恢復原貌。

當地居民表示，成龍濕地好不容易有許多裝置藝術進入，雖然多數都以自然材質完成，但現已進入颱風期，建議可盤整濕地內的裝置，確保作品在狂風暴雨中能夠完整保存。

陳璧君表示，將會全面檢視濕地內的裝置藝術現況，因應颱風期將屆規畫加固作業，將其觀光效益帶動至7月底將登場的雲西海洋音樂祭，讓民眾們暢遊沿海地區。

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