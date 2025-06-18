竹縣「匠心之夢」文創工藝競賽 徵件延至7/4

新竹縣第3屆「匠心之夢」文創工藝競賽 將延長徵件到7月4日為止。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣主辦的第3屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽徵件活動，原訂週五（20日）就要截止收件，但是主辦的財團法人新竹縣文化基金會今天宣布，為了回應全台創作者的熱情響應，決定延長徵件時間至7月4日，好讓創作者有更多時間發揮匠心。

新竹縣第3屆「匠心之夢」文創工藝競賽 將延長徵件到7月4日為止。（取自竹縣府官網）

基金會副執行長田芮熙說，新竹縣工藝資源豐富又多元，包含木雕、竹雕、金工、蓪草、植物染、玻璃、霓虹、纏花、陶器、漆器等技藝，皆含深厚的歷史與文化底蘊。「匠心之夢」希望透過競賽機制，鼓勵創作者以創意轉譯傳統工藝，發展兼具觀賞、市場及地域代表性的作品，以帶動工藝走入當代生活。入選作品將有機會獲得獎金肯定、媒合展售以及品牌曝光等資源支持。

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新竹縣第3屆「匠心之夢」文創工藝競賽 將延長徵件到7月4日為止。（取自竹縣府官網）

因此自2023年開辦「匠心之夢」後，看見很多結合在地工藝與當代設計的優秀作品，次年第2屆吸引更多來自全台的文創職人參與，作品無論在文化底蘊、實用性以及市場潛力都很搶眼。

今年第3屆比賽以「新竹元素」為核心，分「精品組-日送好禮」和「精巧組-日用好品」2組競賽，前者設定終端售價介於3000元到6000元間的文創工藝品；後者徵選的終端售價落在1000元以內。2類組都鼓勵創作者從新竹出發，運用地方媒材與生活想像，發展兼具實用性與設計感的作品，讓工藝走入生活，以作品傳遞文化、創造價值。

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