自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

沒有戶外轉播！柏林愛樂12把大提琴7月訪高雄 把握機會見大師風采

2025/06/18 15:02

「柏林愛樂12把大提琴」曾於2010年在衛武營國家藝術文化中心尚未落成前，大師們頂著南台灣炙熱的天氣，揮汗如雨在高雄的數千樂迷熱情下盡情演奏。（張正傑提供）「柏林愛樂12把大提琴」曾於2010年在衛武營國家藝術文化中心尚未落成前，大師們頂著南台灣炙熱的天氣，揮汗如雨在高雄的數千樂迷熱情下盡情演奏。（張正傑提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕柏林愛樂交響樂團旗下唯一冠名子團體「柏林愛樂12把大提琴」，2025年的亞洲巡演將於7月登台，16日將造訪高雄衛武營音樂廳，過去12把大提琴在高雄演出時，為了滿足搶不到票的樂迷，都會再加開戶外轉播場，但今年剛好衛武營也有活動舉辦，因此取消戶外轉播，目前高雄場只剩零星票券，樂迷們得快點搶票。

同樣身為大提琴家的張正傑，與「柏林愛樂12把大提琴」團員有深厚的交情，這次「柏林愛樂12把大提琴」交由他策畫，除了安排台灣的美食與人文風景吸引這群來自國外的好友，還祕密安排一場「公益演出」，要讓他們把悠揚的古典琴音散布到台灣更多角落。

張正傑分享，6年前，「柏林愛樂12把大提琴」首度造訪南台灣，造成一股旋風；2年前，大師們特別挑戰跨界合作，與台灣傳統戲曲結合，帶來觸動心靈的感動。今年，在樂迷引頸期盼下，「柏林愛樂12把大提琴」特地為台灣觀眾帶來「從巴黎到布宜諾斯艾利斯」的主題，曲目涵蓋法國巴黎的香頌及南美洲的探戈，精采可期。

過去高雄是全球唯一一場進行戶外轉播的城市，讓來不及買票的聽眾，或是想要在戶外邊享用美食、邊聽古典樂的樂迷們，能在夜空下欣賞世界級的演出，也曾把安可曲移師戶外，讓場外的觀眾也有機會親眼目睹大師們的風釆，但今年受限場地使用，無法再進行戶外轉播，張正傑呼籲樂迷們別再等了，快點手刀去搶票。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應