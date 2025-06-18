沒有戶外轉播！柏林愛樂12把大提琴7月訪高雄 把握機會見大師風采

「柏林愛樂12把大提琴」曾於2010年在衛武營國家藝術文化中心尚未落成前，大師們頂著南台灣炙熱的天氣，揮汗如雨在高雄的數千樂迷熱情下盡情演奏。（張正傑提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕柏林愛樂交響樂團旗下唯一冠名子團體「柏林愛樂12把大提琴」，2025年的亞洲巡演將於7月登台，16日將造訪高雄衛武營音樂廳，過去12把大提琴在高雄演出時，為了滿足搶不到票的樂迷，都會再加開戶外轉播場，但今年剛好衛武營也有活動舉辦，因此取消戶外轉播，目前高雄場只剩零星票券，樂迷們得快點搶票。

同樣身為大提琴家的張正傑，與「柏林愛樂12把大提琴」團員有深厚的交情，這次「柏林愛樂12把大提琴」交由他策畫，除了安排台灣的美食與人文風景吸引這群來自國外的好友，還祕密安排一場「公益演出」，要讓他們把悠揚的古典琴音散布到台灣更多角落。

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張正傑分享，6年前，「柏林愛樂12把大提琴」首度造訪南台灣，造成一股旋風；2年前，大師們特別挑戰跨界合作，與台灣傳統戲曲結合，帶來觸動心靈的感動。今年，在樂迷引頸期盼下，「柏林愛樂12把大提琴」特地為台灣觀眾帶來「從巴黎到布宜諾斯艾利斯」的主題，曲目涵蓋法國巴黎的香頌及南美洲的探戈，精采可期。

過去高雄是全球唯一一場進行戶外轉播的城市，讓來不及買票的聽眾，或是想要在戶外邊享用美食、邊聽古典樂的樂迷們，能在夜空下欣賞世界級的演出，也曾把安可曲移師戶外，讓場外的觀眾也有機會親眼目睹大師們的風釆，但今年受限場地使用，無法再進行戶外轉播，張正傑呼籲樂迷們別再等了，快點手刀去搶票。

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