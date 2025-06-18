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B級景點大集合！《樹林怪奇地景誌》徵求校園怪奇傳說

2025/06/18 15:50

樹林社區大學去年發表《嚇！樹林有這個地方‧怪奇地景誌》，內容收錄了樹林區知名的都市傳說。（樹林社大提供）樹林社區大學去年發表《嚇！樹林有這個地方‧怪奇地景誌》，內容收錄了樹林區知名的都市傳說。（樹林社大提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕每一個地方屬於自己的神祕傳說，那些日常生活可見的B級景點，往往比人人逛的觀光熱點更觸動人心。新北市樹林社區大學再次啟動「樹林怪奇地景誌創刊計畫」，今年更發起「怪奇校園傳說」徵稿，邀請樹林區學生即日起至10月31日前挖掘校園不為人知的怪奇世界，優秀入選作品將會被收錄進《樹林怪奇地景誌》第2刊。

像是〈最多紅綠燈的路〉樹林高中所在的中華路，短短路程可看見多個紅綠燈。（資料照，記者董冠怡攝）像是〈最多紅綠燈的路〉樹林高中所在的中華路，短短路程可看見多個紅綠燈。（資料照，記者董冠怡攝）

樹林社區大學去年發表《嚇！樹林有這個地方‧怪奇地景誌》，內容收錄了樹林區知名的都市傳說，像是〈最多紅綠燈的路〉樹林高中所在的中華路、柑園橋的牛、手搖杯店的晴天娃娃、馬路中間的駕訓班、謎樣的「紅麴寶寶」吉祥物、偷吃稻米的石馬等，皆廣獲好評。

謎樣的「紅麴寶寶」吉祥物是當地知名吉祥物，被收錄至地景誌選集。（樹林社大提供）謎樣的「紅麴寶寶」吉祥物是當地知名吉祥物，被收錄至地景誌選集。（樹林社大提供）

《嚇！樹林有這個地方‧怪奇地景誌》，內容收錄了樹林區知名的都市傳說。（記者陳奕劭翻攝）《嚇！樹林有這個地方‧怪奇地景誌》，內容收錄了樹林區知名的都市傳說。（記者陳奕劭翻攝）

今年樹林社大要發起《樹林怪奇地景誌》第2刊，不僅要繼續蒐集樹林區知名的B級景點，更發起「怪奇校園傳說」，即日起至10月31日向樹林區國小至高中職學生徵集圖文，入選者可獲得獎狀、《樹林怪奇地景誌》實體刊物，作品不只在實體展覽、線上平台刊登，更集結為〈樹林怪奇校園傳說選集〉，收錄進《樹林怪奇地景誌》第2刊。

樹林社大表示，《樹林怪奇地景誌》來自插畫班導師林宗北的創意，他認為樹林區不只是路過的地方，更是許多民眾在此生活、創造回憶的地方，因此要求插畫班學員蒐集在地的B級景點，沒想到在發表會獲得熱烈迴響。

樹林社大指出，今年要發起第2刊創作計畫，不僅地景誌團隊與插畫班師生會繼續共創藝術，分享許多想法、圖文、創意，更向學生徵求創意，打造不為人知的「另類校史」。

樹林社區大學今年發起《怪奇校園傳說》徵稿，邀請樹林區學生即日起至10月31日前挖掘校園不為人知的怪奇世界。（樹林社大提供）樹林社區大學今年發起《怪奇校園傳說》徵稿，邀請樹林區學生即日起至10月31日前挖掘校園不為人知的怪奇世界。（樹林社大提供）

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