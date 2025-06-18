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夏日炎炎 不開冷氣如何透心涼

2025/06/18 17:39

（Julia攝）（Julia攝）

〔記者魏伶如／台北報導〕天氣炎熱，最快讓身體清涼的方法當然是開冷氣，但是隨著夏季電費的計價，身體涼了，可能腦袋就要扶著發燙。

香草植物專家Julia特別提供了幾個即使少開冷氣，也能提升室內涼意的消暑方法。其中最簡單方便就是在居家角落置放幾盆大型觀葉植物，隨著電扇吹來的涼風，綠葉就能安撫了浮躁的心，感受到「心靜自然涼」的意境。新鮮香草也是很好的香氛療法。

將新鮮香草插入容器中，可以信手捻來入茶飲、入料理，或藉由揉捻芳香入息。除了瓶插，以小鉢盛水放入花草，清透的水與花草，帶給心頭一絲清涼感。

夏天少不了的冰飲，Julia建議可以製作香草冰塊。在製冰盒裡倒入冷開水，再放入新鮮香草，薄荷類、檸檬香蜂草、檸檬馬鞭草等都適合，當然食用花類也很適合，能增加繽紛色澤。有時也會以檸檬汁為基底，再放入香草。外出回來，只要一杯白開水，兩、三個檸檬香草冰塊，就能快速製作清涼飲品。

將香草水浸入毛巾，製作成香氛小毛巾，放在冰箱備著，外出回家僅需打開一條毛巾，彷彿遁入一座迷你香草花園，瞬間消暑。大量香草植物浸泡水中，也可以用來擦拭桌面櫥櫃，消除病菌同時薰香空間。

跟著Julia的消暑方法，節能環保，還能給你一室清香。

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