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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

2025最美親子享樂獎飯店得主 綠舞推出期間限定快閃專案及早鳥優惠

2025/06/18 21:41

綠舞國際觀光飯店推出期間限定「暑假盛夏 一泊二食快閃專案」，即日起至6月30日限時開放預訂。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）綠舞國際觀光飯店推出期間限定「暑假盛夏 一泊二食快閃專案」，即日起至6月30日限時開放預訂。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕由線上旅遊平台易遊網（ezTravel）舉辦的第7屆「台灣最美飯店」票選活動，日前揭曉票選結果，其中，獲得「最美親子享樂獎」的綠舞國際觀光飯店，特別推出期間限定「暑假盛夏 一泊二食快閃專案」，即日起至6月30日限時開放預訂，適用於8月28日前週一至週四入住；還有，凡於6月30日前早鳥預訂（入住期間即日起至8月31日），還可享多重好康，「一泊三食＋旺日不加價」，連續入住兩晚再送小火鍋，更霸氣加碼：持旅展券預訂豪華湖畔Villa送「玥山景住宿券1張」，堪稱預訂一次、享受兩次夢幻假期。

早鳥優惠加碼持旅展券預訂豪華湖畔Villa，送「玥山景住宿券1張」，圖為玥山景雙人客房。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）早鳥優惠加碼持旅展券預訂豪華湖畔Villa，送「玥山景住宿券1張」，圖為玥山景雙人客房。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

人氣品牌「日光璽舞」壽喜燒套餐，以關東風醬汁烹煮肉品與蔬菜。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）人氣品牌「日光璽舞」壽喜燒套餐，以關東風醬汁烹煮肉品與蔬菜。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

擁有廣大的優美日式庭園景觀，綠舞國際觀光飯店標榜不必出國也能沉浸在濃濃和風美韻中，慶祝此次票選獲得「最美親子享樂獎」，加上暑假也即將到來，此次快閃專案特別針對雙人與家庭旅客，提供兩款超值房型：玥山景雙人客房與嵐山景四人客房。綠舞表示，消費者可善用此次優惠，平均每人不到2,100元，即可輕鬆享受高CP值的日式度假體驗。每房專案皆含精緻早餐與宵夜，再加贈雙人份「日光璽舞」壽喜燒套餐，讓入住不只是住宿，更是一場味蕾饗宴。

入住旅客可選經典浴衣體驗、和菓子手作、抹茶體驗、Rulala Sweets雙人下午茶擇一參加。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）入住旅客可選經典浴衣體驗、和菓子手作、抹茶體驗、Rulala Sweets雙人下午茶擇一參加。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

來綠舞可近距離與羊駝、水豚、梅花鹿餵食互動，享受被萌寵包圍的幸福感。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）來綠舞可近距離與羊駝、水豚、梅花鹿餵食互動，享受被萌寵包圍的幸福感。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

入住飯店，除了深受親子喜愛的招牌萌寵互動體驗，飯店也安排多項日式文化活動，每房可擇一參加（限兩位），選項包含浴衣體驗、和菓子手作、抹茶體驗，或每日限量的Rulala雙人下午茶，總價值逾千元，無論是親子出遊、情侶約會或閨蜜旅行，都能留下獨特回憶。更多相關活動訊息詳詢綠舞國際觀光飯店官網。

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